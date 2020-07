Українська телеведуча Маша Єфросиніна має чудовий смак в одязі і невпинно демонструє це своїм прихильникам. Знаменитість показала декілька варіанти стильних образів, які чудово підійдуть для літніх днів.

Народна улюблениця поділилася кумедним роликом на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово показувала свій look of the day, а в цікавому відео вирішила продемонструвати декілька стильних образів, які точно припадуть до душі українськи модницям.

Маша станцювала запальний та ритмічний танець, що додало роликові гумористичного шарму. Вона вміє жартувати над собою та не боїться робити це публічно. Проте навіть тоді зірка виглядає неперевершено.

Трендові образи від Маші Єфросиніної

Білий штанний костюм із подовженим жакетом.

Сукня кольору "електрик".

Штанний костюм зеленого кольору із бежевою водолазкою.

Бежевий штанний костюм із водолазкою.

Жилетка, жакет oversize блакитного кольору та штани-кльош з деніму.

Вкорочені джинси синього кольору та рожева блузка.

Штанний костюм чорного кольору з укороченим жакетом.

Кожен look Єфросиніна поєднала із відповідним взуттям. Завершувала образи елегатними зачісками та макіяжем.

Зібратися на дівчич-вечір на два дні займає три дні,

– написала в публікації ведуча.