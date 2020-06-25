Всім відомий мем "Очікування і реальність". Та телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна вирішила показати його по-своєму. Зірка поділилась відео, на якому постала без макіяжу та після.

Відео з'явилось на інстаграм-сторінці Маші Єфросиніної та одразу ж привернуло увагу її фоловерів. Спершу перед камерою телезірка постала з хвилястим волоссям, без будь-якого макіяжу та у звичайній білій сорочці. Однак вже за секунди Маша Єфросиніна красувалась із бездоганним макіяжем та зачіскою. Свій образ вона доповнила сукнею зі спущеними бретельками.

Цікаво Той незручний момент: Маша Єфросиніна поділилася курйозною історією

"Назад до роботи", – лаконічно підписала до відео Маша Єфросиніна.

У якій зйомці прихильники побачать цей ефектний аутфіт Маші Єфросиніної, наразі невідомо.

Маша Єфросиніна без макіяжу

Як відомо, Маша Єфросиніна – одна з небагатьох представниць вітчизняного шоу-бізнесу, хто з легкістю постає перед камерами без макіяжу. У блозі телеведучої є чимало буденних знімків, де вона демонструє свою природну красу. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 3 фото Маші Єфросиніної, які доводять, що макіяж не завжди потрібен жінці, аби виглядати розкішно.