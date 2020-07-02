Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна показала прихильницям варіант трендового аутфіту, який актуальний цього літа. Він підійде для роботи, побачення і прогулянки з подругами.

Маша поділилася світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. За її акаунтом слідкують сотні тисяч жінок, тому вона часто демонструє свої аутфіти та показує варіанти вбрання, у яких можна виглядати неперевершено будь-де та будь-коли.

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Стильний look Маші Єфросиніної

Телеведуча для робочого дня обрала світлі джинси з високою посадкою та коричневу сорочку вільного крою. Довгі рукава знаменитість закотила до ліктів, а верхній ґудзик розстебнула, чим додала образові особливого шарму. Доповнила літній повсякденний look коричневою сумочкою на плече, підвіскою у вигляді ланцюга та сонцезахисними окулярами із дзеркальними лінзами. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.



Маша Єфросиніна показала трендовий look / Instagram / @mashaefrosinina

У публікації вона запитала прихильниць про те, як змінилося їхнє особисте життя під час карантину. Маша зазначила, що після опитування, яке вона проводила в інстаграм-сторіс, зрозуміла, що дружба у багатьох закінчилася, тому їй стало цікаво, які зміни відбулися у стосунках її шанувальниць із коханими чоловіками.