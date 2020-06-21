Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна мала багато планів на ці вихідні. Проте все сталося зовсім не так, як вона хотіла. Зірка впала зі сходів і отримала величезний синець.

Історією Маша поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість розповіла, як вирішила не використовувати ліфт і зійти на перший поверх будинку сходами. В результаті вона отримала травму та перебуває вдома.

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Маша Єфросиніна впала зі сходів

Телеведуча поділилася шокуючою історією, яка повністю змінила усі її плани. Зірка зізналася, що мала святкувати день народження друзів, розібрати гардероб, поїхати на пікнік із сім'єю, щоб відсвяткувати День батька. Та все сталося зовсім не так. Зараз зірка перебуває вдома.

В п'ятницю вийшла на сходову клітку і вирішила не їхати ліфтом. Рішуче пішла вниз і вже на першій сходинці посковзнулася. Отямилася на останній сходинці з думкою: "Все зламала". Далі – шок, лікарі, перелякані рідні і синець на пів тіла. Дякувати Богу, все минулося надзвичайно сильним забоєм,

– розповіла Маша.

Вже дві доби вона лежить вдома та "заїдає черешнею вихідні". Раніше Єфросиніна постійно казала за що їй це та чому. Тепер вона дякує тому, що все закінчилося сильним переляком і великим синцем, адже могло бути набагато гірше.