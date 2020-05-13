Маша Єфросиніна дала поради для здорових сексуальних стосунків

Зіркова мама двох дітей ділиться порадами щодо їхнього виховання та не соромиться публічно порушувати гострі теми. Маша Єфросиніна назвала ознаки нормальних сексуальних стосунків та наголосила на необхідності обговорення теми сексу з дітьми.

Пікантній темі Маша Єфросиніна присвятила допис на особистій сторінці в інстаграмі. Якщо її 5-річний син ще розважається іграшками, то її 16-річна донька Нана вже розпочинає доросле життя. Як турботлива мама, телеведуча надає особливу увагу сексуальному вихованню дітей. Особистим досвідом вона вирішила поділитися з фоловерами.

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Так, на думку Маші Єфросиніної, батьки повинні подолати страх та першими поговорити про секс з дітьми, поки вони не почали дізнаватися про все самостійно через інтернет чи від друзів. Зірка назвала чотири основні ознаки здорових сексуальних стосунків, які варто прищепити своїм нащадкам.