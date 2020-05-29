Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна не раз говорила про те, що вони з чоловіком розлучалися на рік. Тепер зірка зізналася, що їм вдалося повернути свої стосунки завдяки роботі над собою та якісному сексу.

Маша Єфросиніна нещодавно дала відверте інтерв'ю Раміні Есхакзай, у якому відповіла на багато цікавих запитань. Розмова була багатогранною і торкалася різноманітних тем. Зокрема, поговорили про стосунки Маші з її чоловіком Тимуром Хромаєвим.

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Криза у стосунках Тимура і Маші

Подружжя разом вже 18 років. Вони пережили сімейну кризу, яка спричинила те, що вони розійшлися на рік. Мама телеведучої просила не вдаватися до радикальних дій, проте Маша каже, що якщо б вони тоді не роз'їхалися, то невідомо, чи були б зараз разом. За час, поки вони були окремо один від одного, почали шалено сумувати та багато працювали над собою.

Секс – найважливіша частина стосунків

Єфросиніна зізналася, що сповна насолоджуватися сексуальними стосунками почала після народження своєї доньки Нани. Тоді їй вдалося схуднути до 58 кілограмів та вона почала собі подобатися.

Важливо отримувати задоволення від свого тіла. Багатьом жінкам заважають комплекси. Я стояла перед дзеркалом у ванній, гладила плоский живіт, тонкі ноги, і зрозуміла, що я себе хочу. В ту ніч вперше відчула вагінальний оргазм. Я зрозуміла, що це безпосередньо пов'язано з тілом – подобатися собі,

– сказала знаменитість.

Зірка каже, що під час того, коли вони з Тимуром перебували у розлуці, одного разу вирішили зустрітися. Тоді вони одразу переспали і не виходили з готельного номера протягом трьох днів. Після цього почали зустрічатися, як у фільмі "Любов і голуби".

Телеведуча запевнила, що після 30 та 40 років секс може стати набагато кращим, ніж до цього. Потрібно лише багато працювати над собою.

Що допомогло Тимуру та Маші помиритися?

Вони обоє виглядають так, як їм подобається. І Тимур, і Маша дбають про себе та доглядають за собою.

Немає стосунків, де чоловік та жінка не сваряться. І подружжя Хромаєва та Єфросиніної не є виключенням. У них також є сварки, конфлікти, проте головне те, що вони обговорюють все те, що їх турбує.

І третій момент, який допоміг закоханим знову зійтися – усвідомлення того, що ніхто нічого нікому не винен. Маша зізналася, що довго примирялася з цим. Проте вважає, що двоє людей можуть бути щасливими тільки тоді, коли їм хочеться бути один з одним. Бути близькими, коли хочеться сексу, хочеться все розповісти, послухати, щось зробити для свого чоловіка та щось від нього отримати.

Відверте інтерв'ю Маші Єфросиніної Раміні Есхакзай: дивіться відео онлайн