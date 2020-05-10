Маша Єфросиніна вразила схожістю сина з дорогою їй людиною: дивовижне фото

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна на карантині ділиться з шанувальниками історіями з особистого життя та корисними порадами. Днями зірка опублікувала вражаюче фото, на якому зображені неймовірно схожі її дідусь та син.

Вчора, 9 травня, в Україні відзначали 75-річницю перемоги у Другій світовій війні. З цього приводу знаменитості висловлювали привітання, розповідали сімейні історії, які пов'язані з воєнним часом. Не залишилася осторонь і Маша Єфросиніна. На її сторінці в інстаграмі з'явилася зворушлива світлина, де зображені її син та дідусь.

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Син Маші Олександр часто позує поруч із мамою на фотографіях, які та поширює в мережі. Ведуча наважилася розповісти про свого дідуся, на якого дуже схожий Сашко.

Вони ніколи не бачилися, бо Саша народився, коли прадідусь вже помер, проте дуже схожі один на одного.

"Між цими фотографіями 75 років! Прадід і правнук, які не зустрілися в одному житті, але мають абсолютно однакові риси обличчя. І цей маленький кирпатий ніс загострюється ще більше, коли слухає мої розповіді про захисників і сміливих солдатів, які віддали свої життя, захищаючи нашу свободу. Я вчу своїх дітей миру, співчуття і вмінню простягнути руку допомоги навіть тому, хто образив. Я не хочу війн. Та й планета нам сьогодні теж красномовно показує, що просить миру", – написала в публікації Єфросиніна.