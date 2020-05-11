Маша Єфросиніна: Я ніколи не була ідеальною мамою

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася серією світлин із чуттєвої фотосесії з дітьми, а також написала зворушливий допис, у якому зізналася, що ніколи не була ідеальною мамою.

Маша Єфросиніна виховує двох дітей: 5-річного сина Олександра та 15-річну доньку Нану. Вона часто ділиться з прихильниками секретами стосунків з чоловіком, проте рідко говорить про материнство. На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явилася чуттєва публікація, у якій вона розповіла, що не відповідає критеріям, які, на думку суспільства, мають бути в ідеальної мами.

Читайте також: Маша Єфросиніна з донькою Наною знялася в чуттєвій фотосесії до Дня матері

Жінка каже, що ніколи не жертвувала кар'єрою заради дітей, оскільки хотіла розвиватися, як професіонал у своїй справі. Вона не зберігала остиглі стосунки з чоловіком, бо не хотіла жити в нещасливому шлюбі.

Маша ніколи не ставила свої інтереси нижче за інтереси дітей. Вона вважає, якщо діти навчаться поважати її інтереси, то поважатимуть і цінуватимуть свої. Вона з легкістю декілька разів на рік їздить на відпочинок без доньки та сина, бо хоче побути сама та перезавантажитися.

Мої діти не вивчають вісім мов і відвідують лише ті гуртки, які хочуть самі. І якщо бажання займатися чимось зникає через місяць, я не змушую їх туди ходити, оскільки вважаю, що потрібно займатися лише тим, що цікаво,

– зазначила Єфросиніна.

Вона зізналася, що останні декілька років вона майже не буває вдома на вихідних, бо займається улюбленою справою. Зірка їздить з виступати для великої та прекрасної жіночої аудиторії.

Маша переконана, що в щасливих матерів не може бути нещасливих дітей. Вона вважає, що зв'язок із дітьми зміцнюється маленькими традиціями, відкритою демонстрацією своїх почуттів та пам’ятними враженнями. І для цього не потрібно жертвувати заради них усім.

Телеведуча зазначила, що кожна жінка по-своєму відчуває для себе материнство і жодна не є поганою мамою. Для дітей головне знати, що мама безумовно, гаряче та віддано любить їх завжди, усюди, в будь-якому віці.

Для перегляду фотографій гортайте вправо