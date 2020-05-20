Маша Єфросиніна зачарувала мережу домашнім образом: фото

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує ділитися своїми хроніками карантину з прихильницями. Вона поширила черговий стильний кадр, який зробила вдома.

Маша на карантині, як і її зіркові колеги, багато часу приділяє спілкуванню із шанувальниками. Вона проводить прямі ефіри, влаштовує домашні фотосесії та розповідає корисні поради. Днями на її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося чергове стильне фото, яке зачарувало підписників Єфросиніної.

Читайте також: Маша Єфросиніна викидає сміття у вишуканій сукні та на підборах: кумедне відео

Телеведуча є кумиром багатьох українських жінок. Вони захоплюються нею та часто просять про допомогу у вигляді поради та відповідей на запитання, які хвилюють. Маша радо ділиться своїм досвідом. Також вона не припиняє демонструвати стильні образи в мережі. Знаменитість знає, що виглядати неперевершено потрібно будь-де та будь-коли.

Карантинний образ Маші Єфросиніної

На кадрі вона зображена у домашньому костюмі ніжного кольору з тваринним та рослинним принтами. Розкішне чорне волосся зірка вклала на бік, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах. Серед аксесуарів обрала золотистий браслет, який бачимо на її руці.



Маша Єфросиніна у стильному костюмі / Instagram / @mashaefrosinina

У дописі під фото Маша розповіла про свій ютуб-канал. Вона зізналася, що створила його в 2014 році. Тоді у житті телеведучої було багато труднощів. Єфросиніна наважилася піти з "Нового каналу", де працювала протягом багатьох років, була на останніх місяцях вагітності, а в країні розпочалася війна.

Вона подякувала шанувальникам, які підтримували її протягом цих шести років і продовжують залишатися разом із нею. Також Маша закликала створювати щось нове і не боятися змін, адже лише так можна досягнути успіху та бажаного результату.