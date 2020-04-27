Маша Єфросиніна емоційно висловилася щодо скандалу з Тодоренко: Нове знаряддя знищення

Українська телеведуча Маша Єфросиніна не залишилася осторонь скандалу, який виник навколо висловлювань Регіни Тодоренко щодо домашнього насильства. Маша зазначила, що масові цькування в мережі – це нове знаряддя знищення без можливості бути почутим.

Телеведуча та співачка Регіна Тодоренко потрапила в скандал, який не вщухає вже декілька днів. Його причиною стали зневажливі висловлювання дівчини на тему насильства в сім'ї. Зіркові колеги Регіни не залишилися осторонь цієї ситуації. Думки знаменитостей розділилися. Серед тих, хто публічно прокоментував інцидент, є й Маша Єфросиніна. Вона опублікувала емоційний допис на особистій сторінці в інстаграмі.

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Ведуча розпочала свою розповідь з історії однієї із жертв домашнього насильства. Вона зазначила, що все починається з психологічного терору, який переростає в побої.

Маша зазначила, що в одному із притулків познайомилася з молодою жінкою. Чоловік знищував її психологічно за те, що не народила йому дітей. Він не думав про те, як вплинуть на її здоров'я чотири вагітності поспіль, але знайшов собі об'єкт для виверження жорстокості. Єфросиніна каже, що знайдуться ті, хто звинувачуватиме її, проте в кожної жертви насильства є своя відповідь та причина жити у такому середовищі.

Насильство починається не з удару. Удару передує психологічний терор. Психологи пояснювали мені, що вони ніколи не вимагають у жінки причини, чому вона жила з тираном. Вони працюють над тим, щоб вона до нього не повернулася,

– написала Маша.

У цьому дописі телеведуча згадала тему скандалу з Тодоренко та закликала припинити цькування.

Єфросиніна зазначила, що з цієї історії варто виокремити декілька уроків:

Лідери думок сучасного покоління – це люди, за якими масово стежать не тому, що вони визначні експерти у будь-якій соціальній темі. Просто вони вміло показують своє життя в мережі. Не згадують особистих перипетій та інших труднощів. Саме тому будь-яка помилка або експертна оцінка, особливо в гострій тематиці – це величезний ризик бути скинутим зі свого п'єдесталу. Повалення відбувається нестримно та жорстоко. Ті, хто найбільше кричать про боротьбу з насильством, роблять з об'єкта свого гніву ту саму жертву насильства, не дивлячись на її каяття та навіть покаяння. Розплата за скоєне стає в рази жорсткішою за сам вчинок. Неможливість викорінити насильство з нашого суспільства є набагато сильнішим за нього. Поки будуть здійснюватися публічні страти, стільки і буде закладатися в головах наших дітей жорстокість, як норма.

Масове цькування в мережах – це нове знаряддя знищення! Знищення без можливості порозумітися або бути вислуханим! Знищення милосердя! Знищення на поразку!

– завершила публікацію Єфросиніна.

Нагадаємо, днями Регіна Тодоренко опинилася в центрі скандалу через висловлювання про домашнє насильство. Разом із чоловіком Владом Топаловим вона дала онлайн-інтерв'ю вони торкнулися теми гарних фотографій зіркових пар в мережі, розлучення та публічних заяв щодо проблем у стосунках та домашнього насильства. Телеведучу засудили за звинувачення жертв насильства в сім'ї. Після цього видання Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року", а деякі бренди припинили співробітництво з нею.