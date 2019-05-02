Маша Єфросиніна ніжно привітала чоловіка Тимура Хромаєва з річницею знайомства

Зірка українського YouTube та телебачення Маша Єфросиніна поділилася рідкісними світлинами зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим. А все тому, що сьогодні, 2 травня, зіркове подружжя святкує 17 років з дня знайомства.

Нещодавно Маша Єфросиніна підірвала мережу зворушливим відео, яке присвятила своєму чоловікові у його день народження. А місяць по тому зірка, яка не любить афішувати свої відносини, знову потішила шанувальників сімейними знімками зі своїм коханим, Тимуром Хромаєвим.

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Телеведуча опублікувала кілька світлин на своїй сторінці в Instagram.

17 років від дня знайомства на набережній Ялти... Шлях непростий, але абсолютно дивовижний. Тимур Хромаєв, я поруч,

– ніжно привітала чоловіка з річницею знайомства Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв / Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим / Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим / Instagram / @mashaefrosinina