Маша Єфросиніна обурено прокоментувала ситуацію коронавірусу в Україні

Українська влада продовжила карантин до 24 квітня та вкотре наголосила, що людям потрібно в цей час покидати свої домівки тільки при необхідності. Однак розпогодилось і чимало українців показали у мережі фото з відпочинку на природі. Ситуацію гнівно прокоментувала Маша Єфросиніна.

Знаменита телеведуча і блогерка розповіла, що хейтери з легкістю називають її дармоїдкою та буржуйкою через фото, зроблені на власній дачі, де вона з сім'єю самоізолювалась на час карантину. Водночас Маша Єфросиніна вражена, скільки людей провели відпочинок з родичами чи друзями на природі.

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"Ви натовпами сьогодні сидите в лісах і парках на шашликах… Але водночас перераховуєте кількість виделок і ножів на моєму фото, щоб звинуватити в тому, що я не дотримуюся карантину, перебуваючи на власній дачі, і в саду з сім'єю роблю барбекю", – зазначила Маша Єфросиніна.

За словами телеведучої, чимало українців начхали на цілодобові заклики МОЗ, президента і всіх публічних людей України залишатись вдома. Тому кількість інфікованих зростає, а карантин може затягнутись надовго.

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"Ви кричите, що держава ні хр*на для свого народу не робить, і медицина у нас в ж*пі… Кількість хворих зростає стрімкіше найбільш песимістичних прогнозів. Ви дорікаєте мені і всім, хто допомагає і закликає допомагати, в тому, що ми жлоби і жебраки, а самі не можете затягнути пояси на три довб*ні тижні, щоб самим не померти, батьків не втратити, дітей своїх же рідних не інфікувати, і не дати країні впасти в колапс від масової трагедії і в економічний параліч на довгі роки", – емоційно написала Маша Єфросиніна.

З таким ставленням до запобіжних заходів зірка підозрює, що карантин і пандемія коронавірусу може затягнутись на кілька років.

Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків захворювання на COVID-19. Всього за останню добу медики виявили 62 нових випадків коронавірусу. Водночас від ускладнень померли 11 людей. Високопосадовці, зірки та медики звернулись до українців дотримуватись карантину та тільки при необхідності покидати свої помешканні. Карантин є тимчасовим, однак, щоб повернутись до звичного життя, потрібно всього лише дотримуватись простих порад ВООЗ в час пандемії.



Як уберегтися від епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу