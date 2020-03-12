Маша Єфросиніна поділилася думками щодо ситуації в країні: Карантин – це правильно

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна не залишилася осторонь питання щодо запровадження всеукраїнського карантину. На думку Маші, такі заходи є правильними і допоможуть захистити населення від масового поширення пандемії.

Маша Єфросиніна звернулася до своїх прихильників та закликала не панікувати. Ведуча розповіла, що за все своє життя вона не пам'ятає жодного випадку оголошення пандемії, проте якщо така ситуація сталася, то карантин – це абсолютно правильне рішення. На своїй сторніці в інстаграмі знаменитість опублікувала відео, у якому пояснила, чому саме так вважає.

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Зірка зазначила, що введення таких заходів безпеки є доцільним та обдуманим. Якщо закривають кордони, скасовують авіарейси, значить на це точно є вагомі причини і ми не можемо сперечатися з цим. Маша наголосила на тому, що карантин впровадили задля нас, для збереження нашого здоров'я та життя.

Ведуча згадала ще один момент, який її вразив.

Вчора я була в магазині. Люди справді скупляють продукти: гречку, сіль, муку. Поясніть мені, будь ласка, для чого це робити? Я справді цього не розумію. Нас не закривають в бункерах. Ми продовжуємо жити так, як і жили. Всього лишень дотримуємося правил безпеки, які полягають в тому, щоб не перебувати в близькому контакті з великою кількістю людей, де, можливо, будуть носії цього вірусу. Невже, коли масово купляють продукти, не створюють ту паніку, проти якої всі ми виступаємо?

– каже Маша у ролику.

Також Єфросиніна вкотре наголосила на тому, що здоровій людині немає сенсу одягати маску. Найбільше маски потрібні лікарям, які щодня приймають хворих пацієнтів та є в зоні ризику. Маша звернулася до виробників медичних масок і закликала не підвищувати ціни на них до захмарних і не створювати паніку цим.

Люди, залишайтеся людьми! Ми всі зараз в таких умовах, що хоч якось потрібно проявляти людяність,

– попросила ведуча.

Знаменитість сказала, що набагато краще приділити увагу дітям, пояснити, що сидіти цілими днями в гаджетах, поки не ходять до школи, – це погано. Потрібно більше гуляти на свіжому повітрі, а не постійно переглядати соціальні мережі та думати, як все погано.

Я закликаю вас проявляти співчуття, розуміння, вміти тверезо оцінювати ситуацію, розпізнавати правдиву та фейкову інформацію. І дуже важливо розуміти, як поводити себе, коли у вас, не дай Боже, висока температура,

– наголосила Маша Єфросиніна.

Вона проінформувала прихильників, як потрібно діяти у випадку підняття температури.

Якщо у вас піднялася температура – залишайтеся вдома. Зателефонуйте лікарю або викличте швидку допомогу. Вас можуть проконсулютувати в телефонному режимі або приїхати додому. Якщо ж температура триматиметься декілька днів, зроблять тест на грип, щоб виключити всі можливі випадки цієї інфекції. В разі, якщо всі тести будуть негативними – перевірять на коронавірус, а потім прийматимуть рішення, як далі лікувати вас та підтримувати стан,

– розповіла зірка.

Маша Єфросиніна додала, що головне – зберігати спокій.

Спокій – запорука хорошого імунінету, а він нам всім зараз дуже потрібний. Будьте здорові!

– завершила відеозвернення ведуча.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу