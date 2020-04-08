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Маша Єфросиніна поділилася веселим роликом, який присвятила усім жінкам на карантині: відео

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Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує розважати прихильників на карантині. Знаменитість поширила кумедний ролик, де станцювала під хіт Монатіка "Кружит". Відео зірка присвятила усім жінкам, які перебувають на карантині.

Маша Єфросиніна активно публікує дописи на особистій сторінці в інстаграмі. Вона ділиться із шанувальниками корисними порадами, розповідає про стосунки, спілкується у прямих ефірах. Також телеведуча не забуває про розважальний контент, щоб підтримати підписників у нелегкий час та підняти їм настрій.

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Маша опублікувала веселе відео, яке зняла у своєму будинку. На ролику зображені різні ситуації, які можуть трапитися на карантині.

Єфросиніна танцює в піжамі та стріляє з дитячого пістолета, який належить її 5-річному синові Олександру. Вона намагається бути діловою жінкою і працювати, а для того, щоб розслабитися, смакує вином. 

"Присвячується всім жінкам на карантині!", – жартівливо написала в дописі знаменитість.

 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Маша Єфросиніна
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