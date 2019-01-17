Маша Єфросиніна похизувалася стрункою фігурою в купальнику: фото

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка відправилася з чоловіком і сином на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати, здивувала шанувальників у соціальній мережі.

Нові фото Маша опублікувала на своїй сторінці в  Instagram.

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На світлинах Єфросиніна позує на пляжі у смарагдовому бікіні, зеленій довгій туніці-халаті і чорному крислатому капелюсі.

"Люблю мій рай", – прокоментувала знімки зірка.

Цікавим для прихильників став останній кадр, на якому телеведуча демонструє ідеальну фігуру.

"Фігура 20-річної", "Ідеальна", "Дуже гарна", "Ви просто ходяча мотивація. Виглядаєте розкішно", – пишуть користувачі у мережі.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Теги: Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 канал
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