Маша Єфросиніна похизувалася стрункою фігурою в улюбленому образі: стильне фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна на карантині не припиняє доглядати за собою та ділиться корисними порадами з прихильницями. Також вона показує, у якому вбранні кожна дівчина виглядатиме неперевершено. Днями Маша опублікувала стильне фото, де продемонструвала улюблений образ.

Маша Єфросиніна є прикладом жінки, якою захоплюються мільйони. Вона знає, не лише, як зберегти сімейне щастя, а й як доглядати за собою та в будь-яку мить виглядати приголомшливо. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося яскраве фото, на якому знаменитість позує у модному вбранні.

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На архівному кадрі Маша зображена в улюбленому варіанті одягу, який буде актуальним для якоїсь світської події. Вона сумує за вишуканими виходами, де можна було б продемонструвати розкішні аутфіти.

Вона одягнена в стильний жакет синього кольору та червоні штани-кльош зі стрілками. Вони візуально роблять ноги довшими та стрункішими. Її шию прикрашає чорна підвіска. Довге чорне волосся Єфросиніна вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж в коричневих тонах з акцентом на очах.



Маша Єфросиніна в улюбленому образі / Instagram / @mashaefrosinina