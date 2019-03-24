Маша Єфросиніна показала стильне фото з 15-річною дочкою

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Маша Єфросиніна з дочкою Наною
Маша Єфросиніна з дочкою Наною / Колаж LifeStyle 24

Знаменита українська телеведуча та бізнес-вумен Маша Єфросиніна показала шанувальникам у соціальних мережах спільний знімок з 15-річною дочкою Наною.

Нове фото Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Автором світлини став фотограф Антон Кулаковський.

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На ньому Єфросиніна позує зі своєю старшою дочкою Наною. До слова, 15-річна дівчина намагається уникати зайвої публічності, відтак в Instagram-акаунті зіркової мами з'являється рідко.

"З моїм серйозним малюком на показі", – підписала знімок телеведуча.

Шанувальники були вражені схожістю дочки з мамою. "Красиві діти показують справжню красу їхньої матері. Чудові", "Як вона схожа на Вас", "Донечка очима дуже схожа на татуся, але погляд і овал обличчя – це Ви", "Доросла дочка", – пишуть користувачі у мережі.

маша єфросиніна з дочкою
Маша Єфросиніна з дочкою Наною / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з дочкою Наною
Маша Єфросиніна з дочкою Наною / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Маша Єфросиніна Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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