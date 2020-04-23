Маша Єфросиніна показала стильні домашні образи на кожен день тижня: відео

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує ділитися корисними порадами зі своїми прихильниками. Днями вона показала сім стильних домашніх образів, у яких кожна жінка виглядатиме неперевершено.

Маша Єфросиніна є прикладом людини, яка не втрачає позитиву навіть на карантині та розповідає шанувальникам, як можна розважити себе. Також ведуча разом із своїм благодійним фондом долучилася до боротьби з коронавірусом. Та не забуває вона й про догляд за собою і про те, що в ізоляції також потрібно добре виглядати. Маша показала, як кожного дня можна стильно одягатися вдома. Відео опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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У короткому ролику вона продемонструвала актуальні луки на щодень, які підійдуть для будь-якого настрою. В них можна займатися спортом, спати, дивитися фільм, організувати романтичну вечерю та просто насолодитися приємними митями.

Таким чином Маша організовує власні челенджі в інстаграмі, а не долучається до інших. Ви також можете створити зі свого гардеробу яскраві та комфортні карантинні образи для дому і милуватися собою кожного дня.