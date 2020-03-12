Маша Єфросиніна показала стильний весняний образ: яскраве фото

Знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна ділиться з прихильниками не лише корисними порадами та життєвим досвідом, а й варіантами елегантного вбрання. Днями вона поширила світлину, на якій позує у яскравому весняному аутфіті.

Маша Єфросиніна для багатьох українських жінок є прикладом для наслідування. Вона мудра жінка, турботлива мама, любляча дружина. Знаменитість з радістю розповідає життєві історії, які можуть допомогти багатьом у складних ситуаціях, відвідує різні міста України з майстер-класами, де збирається декілька сотень, а то й тисяч жінок. На своїй сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала кадр, на якому показала ще й свій вишуканий стиль в одязі.

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В неї часто просять поради, а вона ніколи не відмовляє в спілкуванні. Маша пройшла через багато життєвих випробувань і готова допомагати іншим жінкам. Також вона не забуває розповідати про секрети своєї краси та стилю. На сторінці в мережі часто можна дізнатися, як ведуча доглядає за собою, якому одягу надає перевагу та як поєднує його.

З приходом весни Єфросиніна вирішила поділитися стильним образом, який підкреслив її струнку та привабливу фігуру. На фотографії ведуча позує у білих штанах, кофті та піджаку синього кольору. Поєднала таке вбрання із туфлями-човниками в тон піджака на підборах. Волосся Маша акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж. Серед аксесуарів обрала мінімалістичні сережки, які гарно доповнили її аутфіт.