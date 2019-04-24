Маша Єфросиніна показала свою маму: чарівні фото

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Людмила та Маша Єфросиніна
Людмила та Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вразила шанувальників у соціальних мережах ніжними світлинами зі своєю мамою Людмилою.

Сімейні знімки Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі до фото Маша поринула у дитячі спогади. Телеведуча згадала, як після школи для неї найбільшим щастям було приходити додому та одягати мамин махровий халат поверх шкільної форми.

Потім якийсь час в ньому (халаті, – LifeStyle 24) ходила і кривлятлася перед дзеркалом, уявляючи себе в різних ролях! Без халата все це здавалося дурістю! А ось ця махрова, що пахне мамою річ з якимись гудзиками і пір'їнками в кишенях, була для мене відчуттям того, що я вдома, і що я – доросла,
– пояснила знаменитість.

Прихильники телеведучої у коментарях зазначили, що Маша дуже схожа на свою матір Людмилу.

"Ох же ця генетика! Одне лице з мамою", "Ви як сестрички", "Які у вас схожі усмішки", – пишуть користувачі у мережі.


Людмила та Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina


Людмила Єфросиніна / Instagram / @mashsh.wear

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Теги: LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: LifeStyle 24
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