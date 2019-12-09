Маша Єфросиніна показала, як підріс її син Олександр: фото

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Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка рідно публікує фото своєї сім'ї, вперше за довгий час зачарувала фанатів у мережі знімком 5-річного сина.

Нове фото Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Маша є щасливою дружиною та мамою двох дітей – 15-річної дочки Нани і 5-річного Олександра.

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На світлині хлопець позує у костюмі поліцейсього, який складається з синьої сорочки на короткий рукав, бронежилета і кепки. Також Олександр показав свисток, яким, як зізналася телеведуча, він будить її вранці.

"Раніше я вставала з будильником, а тепер зі свистком", – додала у підписі зіркова мама.

У коментарях шанувальники Єфросиніної написали чимало компліментів хлопцю: "Який крутий", "Маша, вам з сином точно не доведеться нудьгувати", "Як Вам пощастило: дитина визначилася з професією", "Класний поліцейський".

Син Маші Єфросиніної Олександр
Син Маші Єфросиніної Олександр / Instagram / @mashaefrosinina

Раніше Маша Єфросиніна показувала прихильникам чорно-біле фото, на якому вона тримає Олександра на руках. Телеведуча жартома підписала знімок: "А моя мама стверджує, що ніс у Сані мій. Мені здається, це очевидно".

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові мами Новини LifeStyle Зіркові діти Маша Єфросиніна
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