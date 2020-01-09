Маша Єфросиніна показала звабливу фігуру в купальнику на сімейному відпочинку

Маша Єфросиніна разом із чоловіком Тимуром та дітьми – донькою Наною та сином Олександром – відправилися на відпочинок до теплих країв. Маша зізналася, що останнім часом махнула рукою на тренування, але готова виправитися і дала собі обіцянку навіть на відпочинку займатися спортом.

"Ми на відпочинку і я йду в зал. Вирішила на початку року поділитися з вами, щоб для мене це було страховкою, так би мовити, "мокрою печаткою" моєї обіцянки. Я трашенно собою незадоволена останні пів року. Я пропустила декілька місяців спорту через перельоти: Кенія, Мексика, поїздки і т.д. Більш безвідповідальною дівчинкою антиспорт я не була, напевно, останні років сім", – поділилася з підписниками в інстаграмі Маша.

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Телеведуча поділилася фотографією, де вона позує без макіяжу та в привабливлому червоному купальнику, який підкреслює її струнку фігуру. Проте досконалості немає меж і зірка прагне до ще більшої краси.



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Інше фото в рожевому суцільному купальнику, що було опубліковане в "сторіс" інстаграму, викликало не менший захват у підписників.



Маша Єфросиніна на відпочинку / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Також ведуча показала душевне сімейне фото з чоловіком та сином. Її донька Нана не любить публічності, напевно, тому залишилася за кадром. Для святкового вечора Маша обрала вузькі вкорочені штани-скінні, елегантну чорну майку на тонких бретелях, розкішну накидку-кімоно з пір’ям від українського бренду Jardin Exotique та сріблясті мюлі на каблуку, інкрустовані камінням.

Чоловік теледіви Тимур обрав синю сорочку та білі штани в поєднанні із чорним взуттям. Не менш стильним був і їхній син. Олександр був одягнений в блакитну сорочку та блакитні шорти, а також бежеве взуття.



Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Маша привітала своїх прихильників із Різдвом такими словами: "Нехай чудеса завжди будуть поруч із вами! І щоб ви завжди змогли їх побачити! З Різдвом!"