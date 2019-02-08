Маша Єфросиніна показує, як носити трендові брючні костюми: стильні фотоприклади

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram/ @mashaefrosinina

Знаменита українська телеведуча і Посол Фонду ООН Маша Євросиніна запевняє своїх шанувальниць, що правильно підібраний брючний костюм доречний не лише для працівників офісу. Вона поділилася декількома образами, основою кожного з яких є саме це вбрання, і зробила опитування, який із них подобається прихильницям найбільше.

Через свою публічність і активну професійну діяльність Маша Єфросиніна зобов'язана показувати приклад тим, хто нею захоплюється і підтримувати стиль де б вона не була. Напередодні телеведуча, яка часто гастролює Україною зі своїми майстер-класами, а також організовує благодійні заходи, висловила бажання розвіяти стереотип про брючні костюми.

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Також Маша Єфросиніна розповіла, що зараз займається зйомками нової передачі, в якій розвіюватиме багато міфів. Однак першим стереотипом, з яким вона має намір боротися на своїй сторінці в Instagram, стали брючні костюми. Маша Єфросиніна запевняє, що вони доречні не лише для офісних працівників чи офіційних зустрічей.

А я вважаю, що вони можуть бути дуже виразними і сексі, доповнювати і телевізійні образи, і виходи в світ,
– прокоментувала світлину телеведуча.

Також вона опублікувала три знімки, на кожному з яких постала в брючному костюмі іншого кольору і фасону.

Маша Єфросиніна брючнний костюм
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Євросиніна червоний брючний костюм
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна брючний костюм
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina
 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Маша Єфросиніна
Джерело: 24 канал
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