Маша Єфросиніна показує, як носити трендові брючні костюми: стильні фотоприклади

Знаменита українська телеведуча і Посол Фонду ООН Маша Євросиніна запевняє своїх шанувальниць, що правильно підібраний брючний костюм доречний не лише для працівників офісу. Вона поділилася декількома образами, основою кожного з яких є саме це вбрання, і зробила опитування, який із них подобається прихильницям найбільше.

Через свою публічність і активну професійну діяльність Маша Єфросиніна зобов'язана показувати приклад тим, хто нею захоплюється і підтримувати стиль де б вона не була. Напередодні телеведуча, яка часто гастролює Україною зі своїми майстер-класами, а також організовує благодійні заходи, висловила бажання розвіяти стереотип про брючні костюми.

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Також Маша Єфросиніна розповіла, що зараз займається зйомками нової передачі, в якій розвіюватиме багато міфів. Однак першим стереотипом, з яким вона має намір боротися на своїй сторінці в Instagram, стали брючні костюми. Маша Єфросиніна запевняє, що вони доречні не лише для офісних працівників чи офіційних зустрічей.

А я вважаю, що вони можуть бути дуже виразними і сексі, доповнювати і телевізійні образи, і виходи в світ,

– прокоментувала світлину телеведуча.

Також вона опублікувала три знімки, на кожному з яких постала в брючному костюмі іншого кольору і фасону.



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina