Маша Єфросиніна пояснила, в чому полягає важливість 8 березня

Знаменита телеведуча Маша Єфросиніна, яка є послом доброї волі ООН з гендерної рівності та прав жінок в Україні, поділилась своїми думками щодо 8 березня.

Дедалі частіше люди піднімають питання, чи варто відзначати Міжнародний день жінок. Згідно з опитуванням журналістів LifeStyle 24, кожен другий респондент у мережі зізнався, що не буде святкувати 8 березня. Своїми думками вирішила поділитись і телеведуча Маша Єфросиніна.

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У своєму блозі зірка нагадала, що, в першу чергу, Міжнародний жіночий день – свято, яке розповідає про свободи, права та волевиявлення всіх жінок планети.

Сьогодні і щодня ми повинні говорити про права жінок, кожної жінки жити гідно, вільно від насильства та дискримінації. Нам потрібні впливові жінки для сильного суспільства. На жаль, ми ще далекі від досягнення цієї мети, адже рівні права та можливості не є реальністю для багатьох людей,

– заявила телеведуча.

Окрім цього, Маша Єфросиніна додала, що 8 березня є чудовим нагадуванням цінувати своє життя, поштовхом для зміни його на краще та побудови міцних стосунків.

"Цей день є чудовим нагадуванням всім нам, що ми проживаємо єдине життя, та самі будуємо наше щастя! Не треба відкладати на потім розмову з коханою людиною про те, чого вам бракує у відносинах, щоб ви хотіли змінити, або разом створити задля щасливого життя та здорових стосунків! Використайте цей день, щоб разом про все поговорити... А не сидіти й далі, замовчуючи свої образи й дивлячись на опале листя тюльпанів, що їх він купив в три дорого, ненавидіти цю щорічну повинність", – зазначила Маша Єфросиніна.

Зазначимо, що Маша Єфросиніна стала почесним послом ООН не тільки в Україні, але і в країнах східної Європи. Сталось це в останні дні травня 2018 року. З того часу телеведуча активно виступає проти будь-якого насилля та дає поради жінкам, які стали жертвами домашнього насилля чи сексуального домагання.

Чому 8 березня – це, передусім, про рівність: відео