Маша Єфросиніна приголомшила стрункими ногами в червоній сукні: розкішне фото

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

40-річна українська телеведуча Маша Єфросиніна вразила шанувальників у соціальних мережах гарячим образом у червоному вбранні, яке пікантно підкреслило струнку фігуру знаменитості.

На новому фото, яке Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram, зірка позує в червоній сукні-максі з довгим шлейфом з колекції бренду Gucci.

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В такому образі впевнена Єфросиніна вдало підкреслила зону декольте та продемонструвала стрункі довгі ноги у відвертому розрізі. За її словами, в будь-якій незрозумілій ситуації треба одягати червону сукню

Доповнили розкішний "аутфіт" брюнетки сріблясті туфлі-човники на підборах, легкий макіяж з акцентом на очах та локони.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Напередодні телеведуча зворушила підписників у мережі сімейними знімками з чоловіком та сином Олександром. На фото зірка показала, як вони гуляють у парку та катаються на атракціонах. Не вистачає під час прогулянки лише старшої дочки Маші Єфросиніної – Нани.

"Обожнюю", – додала у підписі зірка.

Додамо, що для виходу ведуча також обрала легке плаття червоного кольору. Відтак вона продемонструвала, як можна носити червоний колір вдень та ввечері.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна з сином / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна з сином і чоловіком / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна з сином і чоловіком / Instagram / @mashaefrosinina

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Маша Єфросиніна Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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