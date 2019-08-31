Маша Єфросиніна привітала чоловіка з річницею весілля: архівне фото подружжя

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна публічно у соціальних мережах привітала чоловіка Тимура Хромаєва, з яким вони виховують двох дітей, з 16-тою річницею весілля.

Про "топазове весілля" Єфросиніна повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши архівне весільне фото.

Читайте також: 22-річна Тіна Кунакі і 52-річний Венсан Кассель з'явилися на Венеційському кінофестивалі: фото

А в цей день 16 років тому у мене було найказковіше весілля: з лезгинкою і українськими піснями. З градом і сонцем! З голубами, які в наслідку поселилися надовго на даху будинку! З сукнею, яку потрібно було розстібати 40 хвилин, щоб сходити за потребою!

– розповіла Маша.

Телеведуча згадала, що у день весілля в її нареченого Тимура була висока температура 39,5. "Але знай, всі ці 16 років я щиро вірю, що температурив ти тоді від щастя" – з гумором додала співачка.

Також Єфросиніна поділилася історією, що букет нареченої, який вона кидала, зловила артистка циганського ансамблю, який виступав у пари на весіллі.

"З артисткою циганського ансамблю, яка, з невідомої причини, з ансамблем своїм не поїхала, а з'явилася раптово під час мого кидка букета і відхопила його собі... Подруги мої були "сильно цьому раді". Наше веселе і незабутнє весілля", – підсумувала вона.



Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна 16 років тому / Instagram / @mashaefrosinina