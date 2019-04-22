Маша Єфросиніна привітала Володимира Зеленського з перемогою у другому турі

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Знаменита українська телеведуча і бізнесвумен Маша Єфросиніна також не змогла залишитися осторонь другого туру виборів на пост президента України. Знаменитість привітала Володимира Зеленського з результатами, які оприлюднив екзит-пол.

Напередодні, 21 квітня, в Україні пройшов другий тур виборів на пост президента України. Чимало зірок ділилися світлинами з виборчих дільниць, закликали українців до свідомого вибору та активно голосували. Опісля оголошення результатів екзит-полу, згідно з якими Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка на 50%, Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис, у якому привітала шоумена з тріумфом.

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Вона обрала світлину, на якій постали обидвоє кандидатів з відсотковою інфографікою, яку оголосив екзит-пол.

Феєричний, історичний доказ того, що не можна нехтувати довірою свого народу! Вова, а тебе я від душі вітаю! Але буде нелегко,
– прокоментувала знімок Маша Єфросиніна.

Варто додати, після першого туру, у якому Володимир Зеленський також випередив усіх інших кандидатів, телеведуча опублікувала фото, на якому постала на зеленому фоні та у зеленій сукні, прокоментувавши її такими словами: "Ситуація – зелена". На це одразу зреагували її фанати, запідозривши у підтримці Володимира Зеленського, однак тоді Маша Єфросиніна вирішила не говорити відкрито про свою чітку позицію.

 

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Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський LifeStyle Новини LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: LifeStyle 24
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