Маша Єфросиніна прокаталася з сином на санчатах: зворушливе фото

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Знаменита українська телеведуча і організатор благодійних заходів Маша Єфросиніна також можна назвати чудовою мамою, яка виховує двох дітей.

Напередодні різдвяних свят Єфросиніна вирішила зробити сюрприз шанувальникам, показавши молодшого сина Олександра. Нове фото Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку телеведуча позує серед снігу з сином, який сидить у санчатах.

"Прокататися сто тисяч разів на санчатах – done", – зазначила у підписі Маша.

Крім того, днями після Нового року Маша показала шанувальникам відео відео, на якому вона танцює з сином і чоловіком під пісню "Віті треба вийти".

"Наш козирний Дід Мороз з голосом Сергія Притули роздавав подарунки тільки за творчий номер! Він же не знав, що ми можемо підготувати хоч сто номерів – вони всі будуть однакові, тому що музичний супровід у нас нещадно беззмінний", – додала Єфросиніна у підписі.

Дивіться відео з сім'єю Єфросиніної:

 

Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні Маша Єфросиніна
Джерело: 24 канал
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