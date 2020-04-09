Маша Єфросиніна розповіла, чим займається на карантині: відео

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна намагається розвеселити прихильників та поділитися корисними порадами. Знаменитість розповіла, хто допомагає їй в хатній роботі та який у неї режим під час карантину.

Самоізоляція – це не привід для депресії та негативних думок. Вдома можна насолодитися часом, проведеним з рідними, якого нам завжди не вистачало. Нарешті з'явилася можливість побути в гармонії з собою та зробити те, що відкладали на потім. Маша Єфросиніна на власному прикладі демонстурє, що навіть на вимушеному карантині можна вдосконалювати себе та робити щось корисне.

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Для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" телеведуча зняла відео, де розказала та показала, як проходять її карантинні будні. Маша зізналася, що головною господинею в її будинку є донька Нана.

Я не готую, інколи мию підлогу, моя донька миє посуд. Я щаслива жінка, тому що можу працювати і займатися собою,

– розповіла Єфросиніна.

Кожен її ранок розпочинається о 7:30. Зірка робить зарядку та приймає душ. Також не забуває про тренування на біговій доріжці. Щоранку вона вмикає серіал та бігає.

В кабінеті телеведучої є велика бібліотека. Маша любить проводити час, читаючи книжку. Знаменитість закликала усіх залишатися вдома та інвестувати час, який у нас зараз є, в себе.

Зазначимо, станом 9 квітня в Україні зафіксували 1892 випадки інфікування коронавірусом. Від COVID-19 померли 57 людей. Вдалося одужати 45 пацієнтам. Нині дуже важливо максимально убезпечити себе від зараження та залишатися вдома.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу