Маша Єфросиніна розповіла, чого її навчило її 40-річчя і від яких людей треба тікати

Знаменита українська телеведуча та бізнесвумен Маша Єфросиніна з нагоди святкування свого ювілею вирішила потішити шанувальників відвертими зізнаннями. Зірка розповідає, чого її навчило життя за 40 років, а також ділиться істинами, які потрібно зрозуміти, аби жити стало трішки простіше.

Днями улюблениця мільйонів Маша Єфросиніна відсвяткувала своє 40-річчя. З нагоди ювілею вона ділиться на своїй сторінці в Instagram цікавим досвідом, який їй вдалося накопичити.

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Чергова частина відвертих розповідей розпочалася з зізнання. Телеведуча зазначила, що 40-річчя відкрило для неї розуміння того, що люди здатні змінюватися.

Іноді кардинально. Найчастіше на краще. Якщо говорити про зміни на краще, то ця здатність людини рятує відносини, виліковує від недуг і веде до успіху,

– зазначила Маша Єфросиніна.

Після цього жінка, яка є прикладом для мільйонів жінок назвала трійку речей, які, на її думку, здатні зруйнувати людство. "… Заздрість, жадібність і хворобливе марнославство! Біжіть від таких людей. Ось вони навряд чи зміняться. Життя з ними розбереться. Повірте, точно розбереться", – запевнила телеведуча.

Також Маша Єфросиніна порадила своїм прихильникам не відкладати життя на потім, а діяти одразу.

Ніхто з нас не знає, скільки йому відведено! Кращий поштовх почати змінювати свою життя – запитати себе: "А коли, якщо не зараз? Адже завтра може не настати". Дійте прямо зараз. До біса все, нікому до вас особливо немає справи – обговорять і забудуть! А життя у вас одна, і, дійсно, невідомо, скільки вам залишилося,

– порекомендувала Маша Єфросиніна.

Після цього вона додала ще кілька рекомендацій. Перша з яких – "За кулі рано чи пізно доведеться платити", а друга – "Не потрібно вимагати від людей те, чого вони не можуть вам дати! Деколи справа навіть не в вас, а в тому, що вони просто не можуть цього дати". А на завершення запевнила, що подобатися усім також неможливо, адже не у всіх хороший смак.