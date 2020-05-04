Маша Єфросиніна розповіла невідомі факти про стосунки з чоловіком: Розходилися на рік

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна одружена з Тимуром Хромаєвим вже 18 років. Вчора, 3 травня, подружжя відсвяткувало річницю знайомства. З цієї нагоди Маша поділилася невідомими фактами про стосунки з коханим.

Маша і Тимур живуть у щасливій сім'ї та виховують двох дітей. Проте їхні стосунки не є ідеальними. Одного разу навіть розійшлися на довгий час, проте все-таки їхнє кохання перемогло усі негаразди та зараз вони насолоджуються кожним днем, проведеним разом. На особистій інстаграм-сторінці зіркова дружина поділилася декількома фактами із їхньої спільної історії.

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Окрім цікавих подробиць, знаменитість опублікувала архівні романтичні фото, на яких закохані зображені на початку взаємин та такі, якими є зараз.

П'ять фактів про стосунки Тимура Хромаєва та Маші Єфросиніної: