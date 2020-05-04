24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Маша Єфросиніна розповіла невідомі факти про стосунки з чоловіком: Розходилися на рік

- Читать новость на русском
Маша Єфросиніна з чоловіком
Маша Єфросиніна з чоловіком / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна одружена з Тимуром Хромаєвим вже 18 років. Вчора, 3 травня, подружжя відсвяткувало річницю знайомства. З цієї нагоди Маша поділилася невідомими фактами про стосунки з коханим.

Маша і Тимур живуть у щасливій сім'ї та виховують двох дітей. Проте їхні стосунки не є ідеальними. Одного разу навіть розійшлися на довгий час, проте все-таки їхнє кохання перемогло усі негаразди та зараз вони насолоджуються кожним днем, проведеним разом. На особистій інстаграм-сторінці зіркова дружина поділилася декількома фактами із їхньої спільної історії. 

Читайте також: Потап зворушливо привітав Настю Каменських з днем народження: Ти робиш мене щасливим

Окрім цікавих подробиць, знаменитість опублікувала архівні романтичні фото, на яких закохані зображені на початку взаємин та такі, якими є зараз.

П'ять фактів про стосунки Тимура Хромаєва та Маші Єфросиніної:

  1. Вони справді познайомилися на вулиці. Проте, на той момент Маша не шукала стосунків і навіть не думала про них, оскільки переживала наслідки своєї любовної драми. 
  2. Після знайомства Тимур зник. Потім стало відомо, що він загубив телефон. Єфросиніна зателефонувала йому сама через три тижні. Це був перший і єдиний раз в житті, коли вона перша телефонувала чоловікові. 
  3. На перше побачення він прийшов з другом.
  4. Подружжя зачало доньку Нану через декілька днів після того, як їм повідомили, що Маша безплідна.
  5. Одного разу вони розійшлися на рік. 

 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Сімʼя LifeStyle Стосунки Шлюб Психологія сім'ї Зіркові романи Маша Єфросиніна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні , 11:29 Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про підкорювачку сердець і єдину музу Живанші
сьогодні , 08:45 Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про підкорювачку сердець і єдину музу Живанші
Марта Вересюк