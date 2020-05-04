Маша Єфросиніна розповіла невідомі факти про стосунки з чоловіком: Розходилися на рік
Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна одружена з Тимуром Хромаєвим вже 18 років. Вчора, 3 травня, подружжя відсвяткувало річницю знайомства. З цієї нагоди Маша поділилася невідомими фактами про стосунки з коханим.
Маша і Тимур живуть у щасливій сім'ї та виховують двох дітей. Проте їхні стосунки не є ідеальними. Одного разу навіть розійшлися на довгий час, проте все-таки їхнє кохання перемогло усі негаразди та зараз вони насолоджуються кожним днем, проведеним разом. На особистій інстаграм-сторінці зіркова дружина поділилася декількома фактами із їхньої спільної історії.
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Окрім цікавих подробиць, знаменитість опублікувала архівні романтичні фото, на яких закохані зображені на початку взаємин та такі, якими є зараз.
П'ять фактів про стосунки Тимура Хромаєва та Маші Єфросиніної:
- Вони справді познайомилися на вулиці. Проте, на той момент Маша не шукала стосунків і навіть не думала про них, оскільки переживала наслідки своєї любовної драми.
- Після знайомства Тимур зник. Потім стало відомо, що він загубив телефон. Єфросиніна зателефонувала йому сама через три тижні. Це був перший і єдиний раз в житті, коли вона перша телефонувала чоловікові.
- На перше побачення він прийшов з другом.
- Подружжя зачало доньку Нану через декілька днів після того, як їм повідомили, що Маша безплідна.
- Одного разу вони розійшлися на рік.