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Маша Єфросиніна розповіла про кризу в стосунках з чоловіком та чому вони рік жили окремо

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Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна живе у шлюбі із Тимуром Хромаєвим вже 18 років. Проте у їхніх стосунках була криза, яка ледь не стала причиною розлучення. Знаменитість розповіла, що вони рік жили окремо.

У багатьох подружніх парах бувають періоди у стосунках, коли потрібно докласти зусиль для того, щоб вирішити усі проблеми та зберегти сім'ю. Зіркові закохані також зіштовхуються з труднощами і стараються виправити ситуацію, яка склалася. Так, Маша Єфросиніна та її чоловік пережили кризу в стосунках у 2013 році. Про це вона розповіла під час бесіди з Олею Поляковою у прямому ефірі в інстаграмі.

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Телеведуча розповіла, що одного разу вони з чоловіком вирішили, що попереду все життяі їхні стосунки вичерпали себе. На той момент у них була 8-річна донька.

Тоді ми зрозуміли, що треба бути чесними один з одним і кожному займатися своїм життям. Ми жили роздільно рік. І потім знову зійшлися,
– розповіла Єфросиніна.

Маша зізналася, що за цей рік у неї не виникло бажання побудувати стосунки з кимось іншим. Вона зайнялася улюбленою роботою і вільного часу було обмаль. Також зірка розповіла, що навіть зараз у неї немає ідеальної родини. Чоловік не балує її подарунками чи компліментами, він зовсім не романтик. За словами Маші, вона також не ідеальна. 

Єфросиніна наголосила на тому, що не потрібно розповідати в інстаграмі про свої проблеми. Коли їй погано, вона надає перевагу пережити це на самоті. Так само це стосується і проблем у взаєминах з Тимуром.

Я не вважаю, що потрібно нити в інстаграмі. Всі заходять туди, щоб посміятися. Я декларую почуття гумору. Хочу, щоб ми над проблемами сміялися,
– зауважила знаменитість.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові романи Маша Єфросиніна LifeStyle
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