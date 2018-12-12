Маша Єфросиніна розповіла про зйомки у фільмі, вражаючі сцени та її акторську кар’єру: деталі

У четвер, 13 грудня, на екрани кінотеатрів виходить різдвяна кінострічка "Пригоди S Миколая", у якій українська телеведуча Маша Єфросиніна грає одну з головних ролей. Про атмосферу на знімальному майданчику, героїню, яку вона грає, і її плани на мабутнє, Марія розповіла у новому інтерв'ю.

Відверта розмова з Машою Єфросиніною з’явилась на сайті Vogue.ua. Телеведуча поділилась з представниками модного глянцю смішними моментами зі зйомок фільму, а також випадками, які її вразили у саме серце.

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Маша стверджує, що пропозиція знятись у фільмі стала для неї справжньою несподіванкою.

Я збиралася на одну зі зйомок, була у гримі і тут на екрані засвітилось "Семен Горов". Сказати, що я здивувалася – нічого не сказати,

– почала розповідати Марія про день, коли їй запропонували знятись в українській кінострічці "Пригоди S Миколая".

За її словами, Семен просто запитав її, чи не хоче вона знятися у його новому кіно, а вже наступного дня телеведуча відправилась на проби. Їй довго підбирали чоловіка, аж потім на цю роль підійшов польський актор Пшемислав Ціпріанскі.



Маша Єфросиніна і Пшемислав Ціпріанскі / Instagram / @mashaefrosinina

Одного разу під час знімального процесу Марія потрапила у надзвичайну ситуацію, про яку режисери дізнались аж після цього інтерв’ю. Вона страшно боїться павуків. І коли актори приїхали на зйомки першої сцени у "хаті", яка була задекорована правдоподібним павутинням, у ведучої перед очима все попливло.



Бекстейдж зі зйомок / Instagram / @mashaefrosinina

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Марія зізналась, що найбільшим відкриттям для неї стала робота головного героя Максима Лучака, який зіграв Артема.

Я ніколи не забуду той момент, коли Макс, який грає Артемчика, на нічній зйомці однієї з фінальних сцен промерз настільки, що не зміг стримати сліз. При температурі -25 дитина все ж продовжувала грати і говорити свій текст. Як тільки ми помітили, що хлопчик плаче, ми миттєво зупинили знімальний процес, побігли його обкутувати і поїти чаєм. І тоді він зізнався, що не відчуває ніг,

– поділилась Маша Єфросиніна моментами зі зйомок.

Також вона додала, що хлопець із усіх сил намагався не зіпсувати момент зйомки і не створити нікому неприємностей. Такої майстерності можна повчитись навіть дорослим акторам.

Телеведуча зізналась, що зіграти будь-яку роль у фільму було її мрією і вона планує розвивати свою акторську майстерність.

Я дуже багато чого навчилася і збираюся продовжувати навчатись і, звичайно, кіно, на даному етапі, один з основних моїх інтересів у професії,

– додала на завершення Маша Єфросиніна.