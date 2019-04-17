Маша Єфросиніна розповіла, як бореться зі стресом

181 Читать новость на русском
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram/ @mashaefrosinina

Українська бізнесвумен і телеведуча Маша Єфросиніна в силу своєї професії веде насичене життя і відповідно має мало часу для того, щоб відпочити. Знаменитість зізналася, що її часто питають, як вона бореться зі стресом, тому вона вирішила розповісти свій метод боротьби.

Нове фото, під яким Маша Єфросиніна написала свої секретні зізнання щодо боротьби зі стресом, телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Як виглядати струнко та привабливо: секрети правильного харчування Маші Єфросиніної

Вона написала, що за останні два роки питання "Маша, як ви відновлюєтеся і боретеся зі стресом?" прозвучало на її адресу тисячі разів, тому вона вирішила всім одночасно відповісти у соціальній мережі.

Моя відповідь завжди одна – коли я вдома! Вдома я, як кожна з вас, господиня свого часу: можу валятися з книжкою, можу танцювати з Сашком, можу працювати, робити гімнастику, чаювати з Наною до ночі, прибиратися, куховарити, пити з Тимуром вино, приймати гостей,
– написала Маша Єфросиніна.

Після чого додала, що обожнює присвячувати собі ранок. Вже після того, як всіх членів сім'ї нагодувала, Сашка відправила у садок, Нану в школу, а чоловіка Тимура на роботу, вона полюбляє медитувати та читати новини у тиші за горнятком кави. Також ведуча зізналася, що з того часу, як вона навчилася так проводити час, вона полюбила себе такою, як є, без ідеального макіяжу та вкладеного волосся.

 
blog_ava
В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання
сьогодні
36299
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
сьогодні 11:21 Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
Богданна Рибак 320
Рецепт пухкої паски на Великдень
16 квітня 20:40 Рецепт пухкої паски на Великдень
Богданна Рибак 752
Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі
16 квітня 12:24 Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі
1149
Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
16 квітня 10:31 Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
1788
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
15 квітня 20:05 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
7313
Новини
Більше новин
Залиште відгук