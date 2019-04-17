Маша Єфросиніна розповіла, як бореться зі стресом

Українська бізнесвумен і телеведуча Маша Єфросиніна в силу своєї професії веде насичене життя і відповідно має мало часу для того, щоб відпочити. Знаменитість зізналася, що її часто питають, як вона бореться зі стресом, тому вона вирішила розповісти свій метод боротьби.

Нове фото, під яким Маша Єфросиніна написала свої секретні зізнання щодо боротьби зі стресом, телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вона написала, що за останні два роки питання "Маша, як ви відновлюєтеся і боретеся зі стресом?" прозвучало на її адресу тисячі разів, тому вона вирішила всім одночасно відповісти у соціальній мережі.

Моя відповідь завжди одна – коли я вдома! Вдома я, як кожна з вас, господиня свого часу: можу валятися з книжкою, можу танцювати з Сашком, можу працювати, робити гімнастику, чаювати з Наною до ночі, прибиратися, куховарити, пити з Тимуром вино, приймати гостей,

– написала Маша Єфросиніна.

Після чого додала, що обожнює присвячувати собі ранок. Вже після того, як всіх членів сім'ї нагодувала, Сашка відправила у садок, Нану в школу, а чоловіка Тимура на роботу, вона полюбляє медитувати та читати новини у тиші за горнятком кави. Також ведуча зізналася, що з того часу, як вона навчилася так проводити час, вона полюбила себе такою, як є, без ідеального макіяжу та вкладеного волосся.