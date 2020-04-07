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Маша Єфросиніна розповіла, з якого напою починає кожен ранок та очищає організм

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Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна давно не ділилася з прихильниками секретами краси. На карантині зірка вирішила виправляти цю ситуацію і розповіла, що жоден її ранок не починається без склянки теплої води з медом.

Шанувальники Маші Єфросиніної не раз висловлювали своє захоплення щодо її неймовірної краси. Раніше зірка розповідала секрети по догляду за собою і на карантині відновила цю традицію. Знаменитість показала, завдяки чому очищає організм зранку та запускає метаболізм. 

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В інстаграм-сторіс Маші з'явилося декілька відео, на яких вона позує в кумедній інстаграмній масці з часником на голові. Телеведуча одягнена в піжаму власного бренду, а під очі нанесла зволожуючі патчі. 


Маша Єфросиніна / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

На роликах бачимо склянку з теплою водою та баночку меду. Саме з такого напою Маша починає кожен день.

Гаряча вода, але така, що не пече горло – 40 градусів. Неповну чайну ложку меду розмішую у воді. Такий напій зранку очищає ваш організм, запускає метаболізм, каже "Привіт" кишечнику та обміну речовин. На карантині я протягом всього дня п'ю гарячу воду. Гірше від цього точно не буде. А ще вона дуже добре регулює апетит,
– розповіла Єфросиніна.


Ранковий напій Маші Єфросиніної / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Маша Єфросиніна
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