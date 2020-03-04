Маша Єфросиніна розвеселила мережу танцювальним відео з сином

Знаменита українська телеведуча, засновниця бренду одягу Mashsh Маша Єфросиніна активно ділиться зі своїми прихильниками новинами, що стосуються її роботи та сім'ї. Днями зірка опублікувала ролик, на якому показала запальні танці з сином перед сном.

Маша Єфросиніна є справжнім кумиром для багатьох українських жінок. Вона гастролює містами України з лекціями та майстер-класами, розповідає життєві історії та ділиться досвідом. Також багато корисної інформації можна побачити на її сторінці в інстаграмі. Проте вона ділиться також і кумедними відео. Нещодавно Маша показала, як вони з сином готуються до сну.

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Ведуча поширила веселий ролик, на якому танцює разом із маленьким синочком Олександром. Вони позують на фоні їдальні. Телезірка зображена в чорно-білій смугастій кофті та лосинах чорного кольору, а її син – в зелено-білій піжамі.

"Вкладаємося", – коротко підписала публікацію Єфросиніна.

Маша на відео без макіяжу, чим підкреслила свою природну красу. Волосся знаменитість зібрала у хвіст.

На акаунті зіркової матусі Маші Єфросиніної часто з'являються фотографії з Олександром. Проте її донька Нана не любить публічності, то ж її ми рідко можемо бачити.