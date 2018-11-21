Маша Єфросиніна та інші зірки дубляжу відвідали прем’єру фільму "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі"

73
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / www.instagram.com/womanmagazineua

Допрем’єрний показ продовження кінокартини про Ральфа має назву "Інтернетрі". Улюблений герой повертається і чудово адаптується під теперішній час соціальних мереж. Прем’єру відвідали Маша Єфросиніна, Анатолій Анатоліч та інші зірки українського шоу-бізнесу.

У прем’єрному кінотеатрі "Оскар", що в Києві, відбувся перший показ другої частини анімаційної кінострічки "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі". Зірки, які подарували свій голос головним героям, із задоволенням прийшли на допрем’єрну демонстрацію картини.

Читайте також: Наскільки рімейк до "Король Лев" схожий з легендарним мультфільмом: яскраве порівняння

Показ фільму відвідали Маша Єфросиніна, яка подарувала свій голос дівчині з цікавим ім’ям Yesss (Таккк), Анатолій Анатоліч озвучив персонажа Спамла, та співачка Джамала, яка довірила свої інтонації гонщиці Інжекті.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч на прем'єрі фільму "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі" / Instagram @womanmagazineua

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна на прем'єрі фільму "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі" / Instagram @jeangritsfeldt

За сюжетом анімаційного фільму, Ральф повертається через 6 років після того, як вирішував проблеми з ігровими автоматами. І в пору інтернет-активності у нього немає вибору, окрім того, щоб розібратись із мережею. Ральф разом зі своєю приятелькою Ванілопою вирішують спробувати підкорити інтернет.

Дивитись трейлер "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі" (відео):

 

Теги: Кіно LifeStyle Маша Єфросиніна Джамала
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 11:10 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
8220
Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
23 листопада 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
17896
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
22 листопада 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
8746
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
22 листопада 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 1657
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
22 листопада 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
3289
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
22 листопада 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
2467
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук