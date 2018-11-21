Маша Єфросиніна та інші зірки дубляжу відвідали прем’єру фільму "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі"

Допрем’єрний показ продовження кінокартини про Ральфа має назву "Інтернетрі". Улюблений герой повертається і чудово адаптується під теперішній час соціальних мереж. Прем’єру відвідали Маша Єфросиніна, Анатолій Анатоліч та інші зірки українського шоу-бізнесу.

У прем’єрному кінотеатрі "Оскар", що в Києві, відбувся перший показ другої частини анімаційної кінострічки "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі". Зірки, які подарували свій голос головним героям, із задоволенням прийшли на допрем’єрну демонстрацію картини.

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Показ фільму відвідали Маша Єфросиніна, яка подарувала свій голос дівчині з цікавим ім’ям Yesss (Таккк), Анатолій Анатоліч озвучив персонажа Спамла, та співачка Джамала, яка довірила свої інтонації гонщиці Інжекті.



Анатолій Анатоліч на прем'єрі фільму "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі" / Instagram @womanmagazineua



Маша Єфросиніна на прем'єрі фільму "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі" / Instagram @jeangritsfeldt

За сюжетом анімаційного фільму, Ральф повертається через 6 років після того, як вирішував проблеми з ігровими автоматами. І в пору інтернет-активності у нього немає вибору, окрім того, щоб розібратись із мережею. Ральф разом зі своєю приятелькою Ванілопою вирішують спробувати підкорити інтернет.

Дивитись трейлер "Ральф руйнівник 2: Інтернетрі" (відео):