Маша Єфросиніна відверто зізналась, як змінилось її життя після відпустки

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Маша Єфросиніна на зйомках телепроекту
Маша Єфросиніна на зйомках телепроекту / Instagram / @mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна полюбляє ділитись зі своїми прихильниками деталями приватного життя. Днями зірка відверто зізналась, що "прогульниця", адже не займається спортом.

Активний блогер Маша Єфросиніна часто дає поради прихильникам, як правильно харчуватись та змусити себе займатись спортом. Всі рекомендації телеведуча дає з власного досвіду, що неабияк імпонує її прихильникам.

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Однак днями Маша Єфросиніна здивувала мережу: вона відверто зізналась, що після відпустки вперше порушила свій режим у тренуваннях. Телеведуча розповіла, що місяць не займається спортом, тому може себе назвати прогульницею.

Вперше за рік порушила режим: місяць не займаюся спортом... На відпочинку було дуже лінь (та й з дитиною-непосидою і так нормальна рухливість). Ну, а потім відразу "нирок" в зйомки нового телепроекту! Рятують тільки прогулянки! Так що я – прогульниця... Коли повертаємося качати пружні сідниці та відкопувати куби на пузі?
– з гумором написала телеведуча.

До відвертого зізнання Маша Єфросиніна додала зимове фото з прогулянки. Перед камерою вона постала у смарагдовому пуховику та кепі від дизайнера Руслана Багінського. Свій образ телеведуча доповнила стильними окулярами і розплетеним хвилястим волоссям. Виглядала зірка, як завжди, розкішно. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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