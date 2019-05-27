Маша Єфросиніна відзначила день народження в Італії: звабливі фото

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вже має свою сімейну традицію: щороку вона зустрічає день народження за кордоном. Цього разу 40-річчя зірка святкувала в колоритній Італії, звідки опублікувала кілька звабливих фото.

Маша Єфросиніна вирушила на відпочинок тільки зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим. Однак телеведуча не забула про своїх прихильників, які 25 травня засипали її сторінку милими привітаннями. Знаменитість опублікувала пікантні фото та зізналась, як почувається у цей день.

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Для мандрівки подружжя обрало місто Анакапрі, що в Італії. На одному фото, яке показала телеведуча у блозі, вона постала у рожевому вбранні без спідньої білизни. Сексуальності образу Маші Єфросиніної додавало відсутність макіяжу та укладки волосся і опущена на одному плечі лямка.

Ну, що ж, тепер можна пустувати, – грайливо підписала знімок телеведуча.

На іншому знімку вона постала у нюдовому боді з рукавом та білизні. Так Маша Єфросиніна показала свою ідеальну фігуру та зізналась, що у свої 40 вивела секрети свого бездоганного вигляду та щастя.

"Ніхто нічого тобі не винен. Ось взагалі нічого. Будь-які вчинки людей на адресу один одного – це просто їх волевиявлення. Ти винен собі тільки одне – бути щасливим! Нічого не буває даремно! Не шкодуй про марно витрачений час на якусь дію, рішення або знайомство. Навіть найдивніше і найбезглуздіше до чогось тебе приведе. Глухим кутом життя може бути тільки пасив. Добре виглядати – це д*вбана праця!.. Немає нічого страшного, якщо ти розкис! Ну от нічого, візьми і дозволь собі це!.. Прислухайтеся до ваших дітей: вони чесніше за всіх вкажуть вам на ваші недоліки!" – поділилась Маша Єфросиніна.