Маша Єфросиніна викидає сміття у вишуканій сукні та на підборах: кумедне відео

Знаменита телеведуча не приховує того, що сумує за сукнями та світськими заходами. Маша Єфросиніна готова приміряти фешн-look навіть для побутових справ. Так, зірка продефілювала коридором власного дому у розкішній сукні зі сміттям у руках.

На особистій сторінці в інстаграмі Маша Єфросиніна досить часто демонструє, як триває її карантинний режим. Якщо раніше знаменитість показала піжамні образи на кожен день тижня, то цього разу дістала з гардеробу елегантну повітряну сукню та босоніжни на підборах. Все це заради того, аби викинути сміття.

До теми Маша Єфросиніна показала стильні домашні образи на кожен день тижня: відео

Ведуча зняла курйозне відео, яким розкрила, як впродовж самоізоляції змінилося її ставлення до буденних домашніх справ. Якщо раніше Маша Єфросиніна вдома не переймалася своїм зовнішнім виглядом, то нині навіть для того, аби винести сміття, збирається як на червону доріжку.

Маша Єфросиніна одягнула повітряну сукню смарагдового кольору з анімалістичним принтом. Напівпрозоре вбрання дозволило зірці засвітити свою струнку фігуру, про яку вона дбає навіть на карантині. Її бездоганний образ завершили босоніжки зі срібними блискітками на високих підборах та легкий макіяж з акцентом на очі. У такому вигляді зі сміттям у рухах Єфросиніна продефілювала коридором свого будинку, подібно до світових подіумів.

Не знаю, що у кого по сміттю, але я все так само сумую за сукнями,

– прокоментувала ведуча.

Фоловери оцінили експеримент зірки та наголосили на її досконалості. Проте пильні шанувальники не залишили без уваги те, що Маша Єфросиніна забула про маску та рукавички, які радять одягати у громадських місцях: "Шок, скандал, бунт! Єфросиніна показала як порушує правила карантину і виносить сміття без маски і рукавичок".