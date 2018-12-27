Маша Єфросиніна засвітила струнку фігуру: сексуальне фото

Українська телеведучка, засновниця благодійних проектів, успішна бізнесвумен і мама двох діток встигає бути ще й красивою жінкою. Маша Єфросиніна похизувалась стрункою фігурою, позувавши перед камерою у вечірній сукні.

Нещодавно Маша Єфросиніна демонструвала простий, але стильний зимовий "лук", який підкорив її шанувальників. А за декілька днів вирішила підкорити мережу новим знімком в обтислій вечірній сукні. Світлину, на якій українська телеведуча сексуально позує перед камерою, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Маша Єфросиніна постала перед прихильниками у довгій вечірній сукні на короткому рукаві, повністю оздоблену паєтками. Вона повернулась до камери спиною, продемонструвавши красивий виріз ззаду. На фоні виблискують маленькі прикрашені ялинки, які поміщені у металеві відра.

Передноворічний вдих,

– прокоментувала світлину телеведуча.

Нагадаємо, напередодні телеведуча поділилась кумедним відео зі своїм 5-річним сином Олександром. Маша Єфросиніна встигла зафільмувати неочікувані кадри. Спершу її син грався з розмежувачами, які лежали на підлозі, а пізніше пустився в запальний танець біля ялинки. Він підскакував, розмахував руками та весело крутився.