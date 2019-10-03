Маша Єфросиніна зізналася, що потерпала через психологічне насильство

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка є першим в Україні Почесним Послом Фонду ООН, заговорила про проблему домашнього насильства, з якими стикаються чимало жінок (понад мільйон, за даними ООН щорічно в Україні).

Маша Єфросиніна відкрито виступає проти домашнього насильства. Знаменитість зізналася, що ще до шлюбу зі своїм чоловіком вона була жертвою психологічного насильства.

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За словами телеведучої, насильство – це не лише коли тебе б'ють. Особливу увагу українка в програмі "Сніданок з 1+1" приділила саме психологічному насиллю.

"70% жінок вважають, що насильство це коли тебе б'ють. Це не так. Будь-яке насильство, перший поштовх, не приведи боже, побиття, починається з того, що ти вже принижена і помножена на нуль. Це називається психологічне насильство, коли кривдник починає тебе принижувати", – пояснила Єфросиніна.



Жінки не мають мовчати, коли стають жертвами психологічного насильства / Unsplash

Сама ж Маша ставала жертвою психологічного насильства, коли один з її партнерів почав з нею зустрічатися, а коли стосунки перейшли в інтимні, чоловік сказав їй: "Взагалі-то ти мені не подобаєшся. Мені хотілося подивитися, який вигляд має повнувата зірка без одягу".

Агресор і кривдник – це людина в якої нестабільна психіка і занижена самооцінка. Тому він принижує свою жертву і повністю закатує її в підлогу, щоб самоствердитися. А жінки думають, що це в них погана самооцінка. Це помилка,

– заявила телеведуча і порекомендувала жінкам не мовчати про домашнє насильство.

Єфросиніна пояснила, що аб'юзера можна помітити відразу, однак багато жінок вважають їхню поведінку нормою.

"Коли твій партнер, до прикладу, говорить тобі, що ти не так одягнена, що в тебе глибоке декольте і так не можна виходити на вулицю. Що ти повинна готувати зранку і ввечері, і що ти взагалі щось винна. Якщо він контролює твій телефон, або вона. Хтось з партнерів. Коли є певний шантаж емоціями, або дітьми. Коли забороняють працювати", – додала Маша, описуючи психологічне насильство.



"Насильство – це не лише коли тебе б'ють" / Unsplash