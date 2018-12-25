Маша Єфросиніна знялась у ніжній сімейній фотосесії для глянцю: фото та відео

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Маша Єфросиніна з сім'єю
Маша Єфросиніна з сім'єю / Instagram / @mashaefrosinina

Українська телеведуча та акторка Маша Єфросиніна перед новорічними святами потішила прихильників. Зірка у своєму блозі опублікувала чарівне фото зі стильної сімейної зйомки.

Перед камерою Маша Єфросиніна позувала зі своїми рідними – чоловіком Тимуром Хромаєвим. донькою Наною та сином Олександром. Новорічне фото прикрасило обкладинку глянцю Viva.

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"Не передати словами, як це приємно, що саме наша сім'я повинна бути на обкладинці святкового номера! І ще крутіше, що ми всі разом вирішили піти від прицукрення матеріалу", – зізналась Маша Єфросиніна. 

Варто зазначити, що це чи не перше фото всієї сім'ї, яке телеведуча опублікувала у своєму блозі. Сама ж зйомка була переповнена курйозними ситуаціями, пов'язаними з 4-річним сином зірки – Олександром. Хлопчик нудьгував на знімальному майданчику, тому намагався знайти хоч якісь розваги. Він то длубав розмежувачі на підлозі, то танцював, то не мав наміру нишком стояти біля батьків. Виглядало це досить кумедно.

"В 30 секундах про те, як ми чотири години знімали матеріал для святкового номера журналу Viva. Про те, які у всіх різні темпераменти! Про те, як всі витримали дебютанта зйомок – Олександра Непосидовича!" – з гумором написала Маша Єфросиніна, додавши відео бекстейджа. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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