Маші Єфросиніній – 40! Найважливіші правила життя української телеведучої

В одному зі своїх інтерв'ю Єфросиніна розповіла, що дуже боїться того часу, коли усі видання пістрітимуть заголовками "Маші Єфросиніній – 40", тому ми не будемо акцентувати увагу на цифрі, а розповімо вам про сім'ю телеведучої, як закохати у себе тисячі людей та стати об'єктом натхнення та наслідування.

Машу Єфросиніну важко назвати просто телеведучою, адже вона ще й бізнесвумен, актриса, меценат, влогер, а віднедавна – засновниця одягу "Mashsh". Телеведуча знайшла гармонію в усьому: робота, сім'я, відпочинок.

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Вона все з легкістю поєднує, стаючи для багатьох об'єктом для наслідування. Як побудувати здорові стосунки в сім'ї, бути жіночною, мудрою та ставати щоразу кращою для себе та оточуючих – читайте далі.

Найважливіші правила життя Маші Єфросиніної

Виховання дітей

Навчіться уникати слів "забороняю". Краще поясніть, чому не можна робити те, що ви називаєте цим тоталітарним словом. Якщо у вас не буде в сім'ї таких слів, ваші стосунки з дітьми будуть спокійнішими.

Тактильні відчуття – це те, до чого дітей змалку треба привчати. Показуйте, як ви їх любите: обіймайте, цілуйте, адже це зовсім не соромно робити, але й корисно.



Маша з дочкою Наною / Instagram

Дозволяйте дітям приймати самостійні рішення.

Якщо мої діти зіштовхуються зі труднощами, ми з чоловіком завжди закликаємо їх до того, щоб вони прийняли рішення самостійно,

– каже Єфросиніна.

Не застосовуйте насилля до дітей. "Я не б'ю своїх дітей, ні ляскаю, ні замахую, не погрожую", – зазначила Єфросиніна. Будь-який вид насильства – це агресія. Дуже часто ми спостерігаємо за тим, як дітей можуть ляснути , якщо дитина себе погано поводить. Телеведуча радить батькам позбутися такої поведінки.

У ваших дітей повинен бути власний простір.За твердженням психологів, вони мають право проводити свій час наодинці стільки, скільки захочуть.

Сім'я для Єфросиніної – цілий всесвіт. ЇЇ чоловік для неї – найкраща опора та міцне плече, а діти – те, заради чого хочеться повертатися додому.



Тимур Хромаєв – чоловік Єфросиніної

Подолання стресу

Якщо вам погано – підіть з друзями чи з коханою людиною в кіно. За словами, Єфросиніної, кіно для неї прирівнюється до медитації. Перегляд фільму переносить її в інший світ, що допомагає зняти напруження та покращити настрій.



Маша Єфросиніна

Займайтеся спортом, коли вам погано. Спорт завжди допомагає привести думки в порядок та прийняти правильні рішення.

Не мовчіть, якщо у вас є проблема, вихід з якої ви не можете знайти.

Не потрібно думати, що ви впораєтеся з усім самотужки. Відтак про свої проблеми варто говорити найближчим людям. Окрім цього, не слід соромитись звертатись до фахівців, які допомагають подолати стрес,

– наголосила Єфросиніна.

Правильне харчування – запорука щасливого життя

За порадами Єфросиніної, додавайте у своє щоденне меню мигдальні горіхи. У них є багато вітамінів та корисних елементів. Мигдаль ще називають жіночим, бо від нього людина не набирає зайву вагу. Проте їсти цих горіхів потрібно не більше, аніж поміщається в жменьку.



Раціон харчування Єфросиніної

Телеведуча не рекомендує їсти круасани, білий хліб чи булочки з начинками, а хліб, злаки та кашу. Що цікаво, потрібно це робити в першій половині дня. Звісно, зірка не оминає теми білків, адже вони необхідні кожній людині.

Кілька разів на тиждень я їм рибу, рідше м'ясо птиці і практично кожного дня шматочок сиру чи творогу, або ж інший кисломолочний продукт,

– розповіла Маша.

Також телеведуча та блогер радить не зловживати фруктами та їсти їх до обіду. За її словами, фрукти можуть зашкодити, адже в них міститься багато фруктози, яка інколи ще більше шкодить, ніж цукор.

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Зірка ділить овочі на сирі та приготовані. Сирі овочі вона рекомендує вживати зранку або вдень, а вже на вечерю ці продукти повинні бути приготовані – зварені чи запечені. За рекомендацією телеведучої, овочі повинні складати понад 70% щоденного раціону.

Сучасна жінка повинна вміти та знати все

На думку Єфросиніної, запланована вагітність – це одне з підтверджень, що жінка є свідомою та відповідальною. Відтак жінка повинна знати все про планування дитини, щоб уникнути абортів.

Після участі в шоу "Танці з зірками 2018" Маша зізналась, що жоден вид спорту не давав їй такого шаленого заряду та енергії, як танці. Тренування не тільки зробили фігуру знаменитості ідеальною, але й виправили її сутулість.



Маші Єфросиніній – 40​

Сучасний світ вимагає постійного навчання та самовдосконалення. Тому телеведуча рекомендує "не пасти задніх", а завжди слідкувати за тим, що відбувається, щоразу вивчати щось нове та ніколи не стояти на місці.

Також за словами Єфросиніної, кожна сучасна дівчина повинна знати властивості продуктів та їхню дію на організм.

Я не вмію готувати їсти, чесно вам зізнаюсь, однак неймовірно розбираюсь у всьому, що називається їжею. В якості продуктів, в їх поєднанні один з одним, в їх корисних властивостях, мікроелементах, бо для мене, як для сучасної жінки, вкрай важливо, що я їм,

– зізналась Маша Єфросиніна.

Маша радить розбиратися в анатомії. Знати, чому шкіра виглядає інакше, як шлунок реагує на продукти, чи елементарно – яка у вас група крові.

Планування дня – найважливіша частина для досягнення цілей

Ранок для кожного з нас завжди ще дуже сонний та лінивий час. Проте саме в перший період доби Єфросиніна радить зробити усі неприємні справи, аби потім вони "не тиснули вам на голову".

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Також не беріть на себе усі справи світу. Навчіться розподіляти обов'язки, адже все одразу все одно не зробиш. Навчіться прокидатися та засинати в один і той самий час. Сталий режим дня налаштовує на ефективний день.



Маша Єфросиніна

Попри насиченість буднів присвятіть принаймні годину собі. За цей час можна розслабитись, зайнятись тим, що заспокоює та налаштовує на продуктивний день. Сама Маша Єфросиніна виділяє годину зранку, коли всі її рідні покидають помешкання. Тоді телеведуча насолоджується ароматною кавою та обдумує кількість справ, яку повинна виконати.

Навчіться планувати. Кожен ваш день повинен бути заповнений справами, які необхідно виконати.