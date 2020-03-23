Маска у тон до вбрання: президентка Словаччини показала модний тренд у розпал пандемії

Спалах коронавірусу неабияк позначився на сучасних модних трендах, які фешн-експерти пристосовують до умов пандемії. Президентка Словаччини власним прикладом показала, як слід виконувати запобіжні заходи та обрала маску у тон до сукні.

У суботу, 21 березня, лідерка держави Зузана Чапутова призначила новий уряд. У Братиславському граді відбулася церемонія, під час якої всі присутні постали в масках та рукавичках.

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Для офіційного заходу президентка Словаччини обрала стримане вбрання у яскравих кольорах. На ній елегантна сукня кольору бордо довжини міді та туфлі-човники на підборах. Проте головним акцентом образу стала захисна маска у тон до сукні, яка викликала справжнє захоплення фешн-індустрії. Власним прикладом Зузана Чапутова довела, що можна дотримуватися всіх заходів безпеки та залишатися в моді. Адже головний тренд сьогодні – здоров'я.

Варто наголосити, що такому оригінальному аксесуару вже пророкують світовий успіх. У мережі припускають, що дизайнери медійних особистостей випускатимуть маски у комплекті з вбранням.

Зауважимо, що президентка Словаччини вдруге повторила схожий look. Вперше її маска відповідала кольору сукні під час прийняття відставки уряду Петера Пеллегріні. Тоді Зузана Чапутова обрала монохромний червоно-коричневий образ. Крім того, два аутфіти вона поєднала з одноразовими рукавичками, які гармонійно поєднувалися з кольором вбрання.