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Маска у тон до вбрання: президентка Словаччини показала модний тренд у розпал пандемії

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Президентка Словаччини обрала маску під сукню / Instagram / @zuzana_caputova

Спалах коронавірусу неабияк позначився на сучасних модних трендах, які фешн-експерти пристосовують до умов пандемії. Президентка Словаччини власним прикладом показала, як слід виконувати запобіжні заходи та обрала маску у тон до сукні.

У суботу, 21 березня, лідерка держави Зузана Чапутова призначила новий уряд. У Братиславському граді відбулася церемонія, під час якої всі присутні постали в масках та рукавичках. 

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Для офіційного заходу президентка Словаччини обрала стримане вбрання у яскравих кольорах. На ній елегантна сукня кольору бордо довжини міді та туфлі-човники на підборах. Проте головним акцентом образу стала захисна маска у тон до сукні, яка викликала справжнє захоплення фешн-індустрії. Власним прикладом Зузана Чапутова довела, що можна дотримуватися всіх заходів безпеки та залишатися в моді. Адже головний тренд сьогодні – здоров'я. 

Варто наголосити, що такому оригінальному аксесуару вже пророкують світовий успіх. У мережі припускають, що дизайнери медійних особистостей випускатимуть маски у комплекті з вбранням. 

Зауважимо, що президентка Словаччини вдруге повторила схожий look. Вперше її маска відповідала кольору сукні під час прийняття відставки уряду Петера Пеллегріні. Тоді Зузана Чапутова обрала монохромний червоно-коричневий образ. Крім того, два аутфіти вона поєднала з одноразовими рукавичками, які гармонійно поєднувалися з кольором вбрання. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Словаччина Стиль і мода
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