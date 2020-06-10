Попри послаблення карантинних обмежень в Україні продовжується масковий режим. Аби переконати громадськість в тому, що захисні маски поєднуються навіть зі світськими образами, вітчизняні зірки позували у вечірніх сукнях у вишуканій фотосесії.

Ініціаторами зйомки стало видання JetSetter й отримала вона символічну назву "Зарано зривати маски". Фотосесія відбулася в Національному художньому музеї України в столиці. Даша Астаф'єва, Юлія Саніна, Ілона Гвоздьова, Анна Різатдінова, Олександра Кучеренко та Катерина Павленко приміряли стильні маски української дизайнери аксесуарів Марти Холод й вишукані сукні, які гармонійно поєдналися з величністю мистецьких творів.

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Даша Астаф'єва

Модель та співачка позувала в образі total red. На ній спокуслива сукня з фатиновим шлейфом та масивним бантом на плечі. Зірка також приміряла великий капелюх, а її обличчя прикривала маска з червоними квітами та пелюстками. Даша Астаф'єва зізналася, що понад усе мріє бачитися з батьками та подорожувати хоча б Україною після повернення до повноцінного життя.



Даша Астаф'єва / Фото: JetSetter



Даша Астаф'єва / Фото: JetSetter

Юлія Саніна

Фронтвумен The Hardkiss продемонструвала образ total black. Перед камерою вона з'явилася в розкішній сукні з блискітками, довгим шлейфом та оголеним плечем. Вбрання підкреслило тендітну талію співачки. Мереживна маска з квітами хоч і приховала частину обличчя Юлії Саніної, проте її приголомшливо красиві очі акцентували на бездоганній зовнішності.



Юлія Саніна / Фото: JetSetter



Юлія Саніна / Фото: JetSetter

Ілона Гвоздьова

Вагітна танцівниця позувала в ніжній нюдовій сукні, розшитій срібними блискітками, та з глибоким спокусливим декольте. Пишна спідниця вбрання приховувала її округлий живіт. Ілона Гвоздьова з'явилася на зйомці в смарагдовій пілотці та захисній масці бірюзового кольру з зображенням літака.

Знаменитість зізналася, що після послаблення карантинних обмежень вона насолодилася танцями в рідній студії та відвела 4-річну доньку Валерію до дитячого садочка.



Ілона Гвоздьова / Фото: JetSetter



Ілона Гвоздьова / Фото: JetSetter

Анна Різатдінова

Олімпійська призерка з художньої гімнастики постала в оригінальній вечірній сукні з фатиновим шлейфом й пікантним розрізом до стегон, який дозволив їй засвітити стрункі ніжки. На ній невеликий капелюшок з перами павліна та велюрова захисна маска кольору фуксія.

Після завершення карантину Анна Різатдінова хоче відвідати кінотеатр та змагання з художньої гімнастики.



Анна Різатдінова / Фото: JetSetter



Анна Різатдінова / Фото: JetSetter

Олександра Кучеренко

Телеведуча та "Міс Україна-2016" обрала атласну білу сукню з довгим шлейфом, об'ємними рукавами й пікантним декольте. На ній невеликий капелюшок та світло-рожева захисна маска з зображенням мордочки лева.



Олександра Кучеренко / Фото: JetSetter



Олександра Кучеренко / Фото: JetSetter

Катерина Павленко

Фронтвумен гурту Go_A постала в чорній сукні з оригінальним зображенням у формі пелюсток, що переливалися, та відветрим декольте. Образ завершив рожево-білий капелюшок з китицями та яскрава маска у формі метелика.



Катерина Павленко / Фото: JetSetter



Катерина Павленко / Фото: JetSetter