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Масляна-2020: що можна і не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити на Масляну / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 24 лютого, розпочинається тиждень Масляної. В цей час влаштовуються народні гуляння, печуться млинці, а люди проводжають холод та зиму і зустрічають весну з теплом.

Свято Масляна тісно пов’язане з Великоднем, адже від початку Великого посту, який розпочинається 2 березня і буде тривати аж до 18 квітня, не можна вживати молочні продукти, яйця та м’ясо. На Масляну молочні страви дозволяється їсти досхочу весь тиждень.

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Що можна робити на Масляну

  1. У перші три дні Масляної можна займатися господарськими справами і фізичною працею. 
  1. Попросіть у всіх рідних та близьких пробачення в останній день Масляної – Прощену неділю.
  1. Зустрічайте гостей лише в прибраній оселі, адже безлад може супроводжувати вас увесь рік. 
  1. Веселіться, гуляйте та радісно проводьте час. 

масляна 2020
Масляна 2020

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Що не можна робити на Масляну 

  1. У наступні чотири дні Масляної (від четверга до неділі) не можна займатися ніякими роботами. 
  1. Не рекомендується на Масляну вживати багато м'яса.
  1. Варто утриматися від поганих помислів та лайок. 
  1. Впродовж усього тижня не можна вживати алкоголь. 
Млинці на Масляну: простий рецепт приготування
сьогодні
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Масляна
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