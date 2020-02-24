Масляна-2020: що можна і не можна робити в цей день
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У понеділок, 24 лютого, розпочинається тиждень Масляної. В цей час влаштовуються народні гуляння, печуться млинці, а люди проводжають холод та зиму і зустрічають весну з теплом.
Свято Масляна тісно пов’язане з Великоднем, адже від початку Великого посту, який розпочинається 2 березня і буде тривати аж до 18 квітня, не можна вживати молочні продукти, яйця та м’ясо. На Масляну молочні страви дозволяється їсти досхочу весь тиждень.
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Що можна робити на Масляну
- У перші три дні Масляної можна займатися господарськими справами і фізичною працею.
- Попросіть у всіх рідних та близьких пробачення в останній день Масляної – Прощену неділю.
- Зустрічайте гостей лише в прибраній оселі, адже безлад може супроводжувати вас увесь рік.
- Веселіться, гуляйте та радісно проводьте час.
Масляна 2020
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Що не можна робити на Масляну
- У наступні чотири дні Масляної (від четверга до неділі) не можна займатися ніякими роботами.
- Не рекомендується на Масляну вживати багато м'яса.
- Варто утриматися від поганих помислів та лайок.
- Впродовж усього тижня не можна вживати алкоголь.
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