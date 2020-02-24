Масляна-2020: що можна і не можна робити в цей день

12:03, -

Що можна і не можна робити на Масляну / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 24 лютого, розпочинається тиждень Масляної. В цей час влаштовуються народні гуляння, печуться млинці, а люди проводжають холод та зиму і зустрічають весну з теплом.