Масштабний фестиваль Coachella 2020 перенесли через спалах коронавірусу, – ЗМІ

Впродовж останніх 20 років грандіозний музичний фестиваль Coachella збирає тисячі меломанів у всьому світі. Цьогоріч захід був запланований з 10 по 19 квітня, проте влада штату Каліфорнія вирішила перенести його на жовтень через спалах коронавірусу в США.

Епідемія смертельного вірусу повпливала на усі сфери життя без винятку. Імениті дизайнери проводили покази на Тижнях моди у порожньому залі, а кіноіндустрія екстренно скасовує зйомки у країнах Європи. Так, коронавірус повпливав і на проведення масштабного музичного фестивалю Coachella 2020.

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Захід, розрахований на дев'ять днів, мав би стартувати вже 10 квітня. Проте, як повідомляє видання The Sun, уряду Каліфорнії доведеться відтермінувати Coachella 2020. Орієнтовні дати, у які все ж може відбутися фестиваль, – з 9 по 16 жовтня.

Про рішення влади на особистій сторінці у твітері повідомив репортер New York Magazine: "Інсайдери, знайомі з організаторами, повідомили мені, що фестиваль Coachella буде відкладений через загострення коронавірусу і перенесений на 9 та 16 жовтня".

Scoop: A source familiar with the arrangements tells me that the Coachella festival will be postponed due to Coronavirus concerns and moved to the weekends of October 9 and 16.



As of now, the same lineup is confirmed to perform. — Yashar Ali (@yashar) March 10, 2020

Як зазначають джерела, приводом для хвилювання стали ще три підтверджені випадки захворювання у каліфорнійському місті Ріверсайд, які вдалося зафіксувати вчора, 9 березня. Так, компанія Goldenvoice, яка займається організацією фестивалю, впродовж наступних 48 годин повинна досягти угоди щодо відтермінування Coachella 2020. Якщо згоди досягнуто не буде, то захід будуть змушені скасувати зовсім.