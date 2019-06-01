Масштабний комікс-фестиваль стартував у Києві: яскраві фото та відео
Києві відкрився фестиваль комікс-культури Comic Con, де щороку збираються фанати з усієї країни та не кілька днів перевдягаються в улюблених персонажів з фільмів чи комп'ютерних ігор.
За словами кореспондента 24 каналу, на подію приїхали тисячі людей. Серед них косплеєри, які приміряли на себе образи улюблених персонажів відеоігр, коміксів чи фільмів.
Читайте також: Зірка "Гри престолів" Річард Брейк скасував поїздку до України: відома причина
"Мої бабці та дідусі спершу не розуміли цього всього, але зараз вважають, що це приносить радість, то в цьому нічого погано немає", – пояснила косплеєрка Єлизавета.
Яскраві вбрання на комікс-фестивалі у Києві | фото UATV
Косплеєри на фестивалі у Києві | фото UATV
Щорічно фестиваль складається з восьми блоків:
- кіно;
- відеоігри та IT;
- комікси;
- косплей і larp;
- настільні ігри;
- література;
- аніме і манґа;
- дитяча програма.
Kyiv Comic Con 2019 | фото UATV
На фестивалі відвідувачі можуть зіграти в улюблені комп'ютерні ігри, а також піти на лекції відомих акторів, режисерів, художників тощо.
Дивіться фото (UATV) з фестивалю Comic Con 2019 у Києві: