Масштабний комікс-фестиваль стартував у Києві: яскраві фото та відео

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Києві відкрився фестиваль комікс-культури Comic Con, де щороку збираються фанати з усієї країни та не кілька днів перевдягаються в улюблених персонажів з фільмів чи комп'ютерних ігор.

За словами кореспондента 24 каналу, на подію приїхали тисячі людей. Серед них косплеєри, які приміряли на себе образи улюблених персонажів відеоігр, коміксів чи фільмів.

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"Мої бабці та дідусі спершу не розуміли цього всього, але зараз вважають, що це приносить радість, то в цьому нічого погано немає", – пояснила косплеєрка Єлизавета.

комікон київ
Яскраві вбрання на комікс-фестивалі у Києві | фото UATV

комікон
Косплеєри на фестивалі у Києві | фото UATV

Щорічно фестиваль складається з восьми блоків:

  1. кіно;
  2. відеоігри та IT;
  3. комікси;
  4. косплей і larp;
  5. настільні ігри;
  6.  література;
  7.  аніме і манґа;
  8.  дитяча програма.

Comic Con
Kyiv Comic Con 2019 | фото UATV

На фестивалі відвідувачі можуть зіграти в улюблені комп'ютерні ігри, а також піти на лекції відомих акторів, режисерів, художників тощо.

Дивіться фото (UATV) з фестивалю Comic Con 2019 у Києві:

 

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Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Новини Києва Фестивалі
Джерело: 24 канал
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