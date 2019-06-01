Масштабний комікс-фестиваль стартував у Києві: яскраві фото та відео

Києві відкрився фестиваль комікс-культури Comic Con, де щороку збираються фанати з усієї країни та не кілька днів перевдягаються в улюблених персонажів з фільмів чи комп'ютерних ігор.

За словами кореспондента 24 каналу, на подію приїхали тисячі людей. Серед них косплеєри, які приміряли на себе образи улюблених персонажів відеоігр, коміксів чи фільмів.

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"Мої бабці та дідусі спершу не розуміли цього всього, але зараз вважають, що це приносить радість, то в цьому нічого погано немає", – пояснила косплеєрка Єлизавета.



Яскраві вбрання на комікс-фестивалі у Києві | фото UATV



Косплеєри на фестивалі у Києві | фото UATV

Щорічно фестиваль складається з восьми блоків:

кіно; відеоігри та IT; комікси; косплей і larp; настільні ігри; література; аніме і манґа; дитяча програма.



Kyiv Comic Con 2019 | фото UATV

На фестивалі відвідувачі можуть зіграти в улюблені комп'ютерні ігри, а також піти на лекції відомих акторів, режисерів, художників тощо.

Дивіться фото (UATV) з фестивалю Comic Con 2019 у Києві: