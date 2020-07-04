Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 19 випуск: шоу назавжди покинув су-шеф Абрамова

У 19 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кухарі пройдуть випробування ковбасними виробами, смак та консистенцію яких будуть оцінювати справжні професіонали свого діла – 7 представників відомої м'ясної компанії в Україні. Також, шеф-кухарі боротимуться у битві чорних фартухів та готуватимуть десерти зі звичайних овочів. Буде дуже цікаво – не пропустіть!

У 19 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на фанатів кулінарного шоу чекає продовження кулінарної битви між двома командами професіоналів.

Читайте також Учасники Мастер Шеф Професіонали 2 сезон: всі учасники 20-ки

Головним завданням другого випробування 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" стали авторські ковбасні вироби. Кожній команді за дві години потрібно придумати ковбасне меню із 5 різних ковбасних виробів чи сосисок. Також, командам потрібно приготувати до кожної страви оригінальний соус та, за бажанням, авторський гарнір.

Оцінювати приготовані ковбасні вироби кухарів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть віртуози м'ясних страв – 7 представників відомої м'ясної компанії в Україні.

Головним критерієм оцінок для професіоналів буде винятковий смак та оригінальність приготованих страв. Команди професіоналів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" із натхненням складали свої ковбасні меню та вправно взялись готувати їх із додаванням різноманітних спецій та добавок.

З рахунком 4:3 перемогла команда червоних, у якій були: Юля Жигуліна, Едуард Канарян, Саша Цвігун та Влад Єрмаков. На команду синіх чекає не легке голосування за того, хто понесе всю відповідальність за програш команди. Вибір у професіоналів із синьої команди невеликий, адже Євген Грибеник вже у чорному, а це означає, що змагатись за подальшу участь у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" буде або Віктор Самардак, або Давид Даніелян.

Битва овочевих десертів

Та не все так гадалося, як сталося. Ольга Мартиновська, Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський запросили учасників червоної команди 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" піднятися на балкон, а команді синіх потрібно було обрати двох учасників на битву чорних фартухів. Оскільки їх всього у синіх фартухах було двоє, голосування не відбулось.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 18 випуск: шоу покинув єдиний кондитер проєкту

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запросили Едуарда Канаряна, Євгена Грибеника, Віктора Самардака та Давида Даніеляна обрати ту коробку-загадку, яка найбільш сподобалася оку та стати біля неї. Під таємничими коробками на кожного учасника битви чорних 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чекав свій особливий овоч, з якого за півтори години потрібно приготувати вишуканий десерт.

Ольга Мартиновська вирішила теж взяти участь у битві чорних фартухів, та тим самим підтримати кухарів. У судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" під коробкою-загадкою був баклажан. Дівчина довго не думала над десертом, який буде готувати, одразу визначилась та почала готувати французький Шарлотт з баклажаном.

Давиду Даніеляну дісталась редька, Євгену Грибенику – картопля, Едуарду Канаряну – корінь петрушки, Віктору Самардаку – капуста.

Кухарі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вигадували різноманітні поєднання інгредієнтів, які б максимально підходили до овочу, який мав бути зіркою десерту.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 17 випуск: повернення першого сезону професіоналів на шоу

Настав час презентувати свої десерти суддям 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Віктор Самардак вирішив подати свою страву у вигляді розрізаного авокадо в кошику з іншими фруктами. Євген Грибеник приготував картопляну панна коту, Давид Даніелян приготував тарт, а Едуард Канарян подав суддям 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" відварений крінь петрушки з соусом та цукатами.

Хто покинув шоу "Мастер Шеф. Професіонали"

За рішенням суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінарне шоу у 19 випуску покидає Віктор Самардак. Хлопець запам'ятався, мабуть, усім шанувальникам кулінарного шоу. На жаль, за кілька кроків до фіналу шеф-кухар та су-шеф Олександра Абрамова покидає кухню "Мастер Шеф".

А шестірку найкращих кухарів 2 сезону "МШ.П" чекають нові випробування й одне з них розпочинається прямо зараз.

Випробування десертами без цукру

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запропонували кухарям самостійно розділитися на пари для наступного випробування. Владислав Єрмаков з Олександром Цвігуном обрали червоні фартухи, Євген Грибеник та Данид Даніелян обрали сині фартухи, а Едуард Канарян та Юля Жигуляна – жовті фартухи.

"Обід без чаю, як дід без баяна", – до чого це судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"? А мова йде про бабусь, які частенько годують нас солоденьким, навіть якщо наші шлунки вже повні. Сьогодні професіоналам потрібно приготувати класичні надто солодкі торти без додавання цукру. Мед також не можна використовувати у десертах.

Команда червоних повинна приготувати хелсі-торт "П'яна вишня", сині – "Празький торт", а жовті – "Золотий ключик".

На все про все в учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дві години та доступ до обох комор кулінарного проєкту. Добувати цукор професіоналам потрібно із фруктів, ягід та інших продуктів, що є в коморі.

Професіонали не шукали легких шляхів та почали експериментувати із консистенціями та інгредієнтами, та чи виправдає результат такий ризиковий шлях?

Першими на вердикт до суддів пішла команда жовтих – Юля та Едуард. Суддя 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво одразу зауважив, що бісквіт у торті посунувся, а за смаком "Золотий ключик" був не надто солодким.

У 20 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми будемо свідками пекельно гарячого випуску, у якому дізнаємося чий десерт став найкращим та зумів здивувати суддів кулінарного шоу.

Дивіться відео 19 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" онлайн: відео завантажиться згодом